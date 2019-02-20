Урганту пришлось извиняться за гнусную ложь

Телеведущий решил урегулировать конфликт, который вот уже несколько дней будоражит общественность. Иван Ургант просит продюсера Нателлу Крапивину сменить гнев на милость.

В новом выпуске своего вечернего шоу Иван заявил, что сам спровоцировал звезду "Орла и решки" Жанну Бадоеву, сказать, что идея тревел-программы принадлежит ей. Шоумен очень жалеет о содеянном.

"Знаете, мы чувствуем свою вину в этом конфликте. Хотя конфликта, на самом деле, никакого нет. И очевидно, что Жанна не виновата, потому что мы ее спрашивали, мы, наверное, ее спровоцировали… И чтобы как-то заглушить этот пожар… Вообще, мы понимаем, что у нас часто бывают ситуации, когда нам нужно за что-то извиняться", – заявил Ургант.

Напомним, недавно Жанна Бадоева стала гостьей программы "Вечерний Ургант". Во время беседы с шоуменом, звезда рассказала, как ей в голову пришла идея создания популярного у зрителей проекта "Орел и решка".

На заявление Бадоевой отреагировала продюсер тревел-шоу Нателла Крапивина. Она сообщила, что рассказы Жанны гнусная ложь. Авторские права на него принадлежат ей совместно с Евгением и Еленой Синельниковыми. Теперь Нателла планирует обратиться в суд.