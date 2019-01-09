"Как кошка с собакой": разведенных Петросяна и Степаненко ждет ожесточенная грызня

Петросян и Степаненко уже никогда не будут друзьями, убеждена Саона. "Жить они будут как кошка с собакой, и этим все сказано. Ждать перемирия абсолютно бессмысленно. Никогда мы не увидим их пару вместе, даже в качестве друзей. Изначально могу сказать, что их совместная жизнь держалась на Степаненко и напоминала некий договорной союз. Типа ты не лезешь в мою жизнь, а я не лезу в твою, но мы живем при всем при этом под одной крышей. Впереди и вражда за потраченные годы со стороны Степаненко. Была бы у нее такая возможность, она бы его своими руками задушила. Вот такая картина в 2019 году ждет эту пару. Что касается карьеры, то я не вижу особых высот и достижений. Что можно сказать о людях в возрасте? Да, конечно, будут и выступления, и гастроли, но грандиозного можно не ждать. Деньги в семье будут. На финансы никак не повлияет малочисленность концертов", – пояснила она.

Также эксперт коснулась вопроса о разделе имущества. "Да, раздел имущества будет. И все это будет длиться очень долго, с невероятными судами и разборками. То, что Петросян будет инициировать раздел имущества, – это с подачи его избранницы. Да, та женщина хочет выйти за него замуж и также претендовать на имущество. Понятно, конечно, что у этой звездной пары есть что делить... Но и сказать, что Петросян что-то отвоюет сверхъестественное, я не могу. Все будет делиться по закону. Просто выглядеть будет некрасиво – как базарные бабки, ругающиеся на вокзале. В любом случае некоторые действия Петросяна будут восприняты негативно со стороны общественности. Могу сказать, что никакого позитивного отклика со стороны почитателей его таланта он не получит. Что же касается Степаненко, то она как мудрая женщина будет действовать достаточно предусмотрительно и, имея любовника, не будет выпячивать все это на суд общественности. В 2019 году Степаненко явно будет в лидером. Ей будет все удаваться в лучшем ключе", – добавила ведунья.