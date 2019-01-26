Разбитую порчей звезду "Ранеток" ждет слепота

Поклонники группы "Ранетки" обеспокоены состоянием бывшей вокалистки коллектива Жени Огурцовой. Из-за атрофии сетчатки девушке угрожает слепота. Почему артистка стремительно теряет зрение – узнали "Дни.ру".



Ведунья Саона уверена: все, что происходит Огурцовой, говорит о вмешательстве потусторонних сил. "Когда человек без видимых причин начинает страдать от болезней, речь может идти о порче. Когда делаются обряды по принципу Вуду, то человеку наносятся травмы иглой на определенные места его нарисованного изображения. Скорее всего, здесь такая же история. Подобные заболевания сложно диагностируются, порой врачи не могут установить причину недуга и начать лечение", – сказала медиум.



Ситуация очень печальная. "Женя Огурцова конечно не умрет, но действительно может ослепнуть. Я рекомендовала бы ей обратится к целителям. Вижу, что это не наследственное заболевание и не результат травмы. Кто-то желает девушке зла. Нужно делать обследование и следить за симптоматикой, и стараться решать проблему всеми возможными способами, а не сидеть сложа руки", – предостерегла Саона.

Напомним, что ранее Женя Огурцова рассказала своим поклонникам, что ее левый глаз практически ничего не видит. Зрение упало из-за дистрофии сетчатки глаза. Артистка отмечала, что врачи долго не могли определить причину недуга. Скорее всего, – это генная мутация, которая не излечивается.