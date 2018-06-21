Обезображенная звезда "Ранеток" вышла из себя после операции

Бывшая участница группы "Ранетки" Елена Третьякова рассказала об операции на носу. Девушка решила исправить кривую перегородку. Восстановление после медицинского вмешательства оказалось очень тяжелым.

Девушка рассказала об этом на своем YouTube-канале KURAGA. Елена не постеснялась показать зрителям свое обезображенное отеками лицо, записав ролик сразу после того, как вышла из наркоза.

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"Я не дышу носом совсем, потому что у меня какие-то две хрени вставлены, слабость и сил нет", – рассказала артистка, лежа на больничной койке. Также девушка поведала: после того, как пришла в себя, она не поняла, где находится, и от страха немного вышла из себя. "После наркоза вообще ничего не помнишь, я пыталась эту повязку сорвать, а потом, когда мне объяснили, что мне сделали операцию, я успокоилась, мне нужно было об этом напомнить", – добавила звезда.

Артистка отметила, что чувствует себя не очень хорошо. На первом осмотре она потеряла сознание, у нее низкое давление, общая слабость и температура. Сейчас Третьякова находится на больничном, ей прописан постельный режим и полный покой. Для полного выздоровления ей потребуется месяц. "Я чувствую: это не зря, радость – она где-то не за горами, дыхание тоже", – отметила Елена.

Добавим, "Ранетки" были на пике популярности около десяти лет назад. Участницы группы даже стали героинями одноименного сериала на телеканале СТС. Юные певицы Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Наталья Щелкова, Елена Третьякова собирали самые большие концертные площадки страны, исполняя незамысловатые песни о подростковой любви.