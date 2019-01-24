Играющему с Россией Трампу пригрозили войной

Более того, провидица отмечает, что Трамп активно ищет мира с нашей страной. Реализовать эти планы мешает кто-то извне.



"Он такой человек, который может пойти на все. Но сам он не подвластен своим мыслям. Его направляют и практически руководят каждым его действием. На него оказывается давление, но сам он боится предпринять такой шаг как вторжение на территорию России. По картам я вижу четко, что он хочет дружить с нашей страной. Вижу, что он хочет дружить с Путиным и, по его мнению, наоборот необходимо установить дружеский контакты с нашей державой", – заметила Галина.

"Он отличный коммерсант и сам четко понимает абсурдность многих действий по отношению к России, - продолжила гадалка. – В политике он не очень силен. На эту провокацию он не пойдет. Если такое случится, то просто наступит мировая война. Неприятности какие-то между нашими странами возможны, но не более".

Янко уверена, что главу США не стоит воспринимать серьезно. "Трамп, кстати, по своей натуре большой ребенок. Он любит игрушки. У него, как показывает мне расклад, есть коллекция, которую он начал собирать еще в детстве. Он обладает отличным чувством юмора. Все он воспринимает иногда как игру. Политика в целом его не очень интересовала. Порой он даже жалеет, что вошел в эту огромную игру. Войну он не начнет. Против нашего государства навряд ли кто-то решится пойти. Наша страна, можно сказать, закрыта со всех сторон от возможного нападения. Позже, хочу отметить, все же наши страны найдут точки соприкосновения и все это прекратится", – резюмировала ясновидящая.