Тимошенко дали последний шанс поймать Трампа у туалета

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко предложили снова подкараулить Дональда Трампа у туалета. Два года назад "оранжевая принцесса" уже пыталась поймать президента США около уборной.

Предвыборным планам Юлии Тимошенко дал свою ироничную оценку сенатор Алексей Пушков. Он по достоинству оценил заявление кандидата в президенты партии "Батькивщина" о том, что новый глава государства не должен отступать в вопросе возвращения Крыма и Донбасса, а Украине следует немедленно вступить в Евросоюз и НАТО.

"Осталось убедить во всем этом Трампа, подкараулив его у туалета. Но, похоже, ему не до Украины", – написал Пушков у себя в Twitter.

Политик не случайно написал про туалет. Два года назад Юлию Тимошенко любезно пригласили в Вашингтон на молитвенный завтрак с участием только что избранного президента, но Дональд Трамп не соизволил поговорить с ней тет-а-тет.

У Тимошенко - план! Оказывается, страны Запада должны вернуть Украине Крым и Донбасс. А ещё они должны дать ей много денег, принять ее в ЕС и в НАТО и много чего ещё должны Украине. Осталось убедить во всем этом Трампа, подкараулив его у туалета. Но, похоже, ему не до Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 января 2019 г.

Тогда Тимошенко решила подкараулить Трампа на выходе из туалета в надежде хотя бы пожать руку президенту, что вызвало настоящую истерику в соцсетях: там появились многочисленные фотожабы и едкие комментарии. Еще во время поездки Тимошенко в американскую столицу делегацию украинских гостей приняли за монголов из-за необычных нарядов.

22 января в Киеве прошел Форум единения партии "Батькивщина", на котором ее лидер была официально выдвинута в качестве кандидата на выборах президента Украины. Юлия Тимошенко рассказала, что она собирается делать в случае победы.

Она перечислила все основные тезисы, которые есть у действующего президента Петра Порошенко, и добавила, что уйдет в отставку через сто дней в случае, если ей не удастся переломить ситуацию в стране. Напомним, что Юлия Тимошенко баллотируется на высший государственный пост третий раз.