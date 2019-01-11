Кабаева готовится к свадьбе и рождению малыша

Расклад по Кабаевой получился очень позитивным – ни одного темного пятна. Редко кому выпадают такие карты, подчеркивает ведунья. Саона с уверенностью заявляет, что Алина сейчас счастлива и этот светлый период точно продлится в течение всего года.

"Прежде всего это связано с тем, что она любит и любима. У Алины серьезные отношения с искренними чувствами и большими намерениями. Совсем скоро Алину ждет свадьба, она уже предвкушает это событие и с нетерпением ждет этого дня. В то же время, Алина всерьез планирует завести ребенка – и это обязательно случится", – убеждена ясновидящая.

По словам ведуньи, Кабаева мечтает о материнстве. Она уже сейчас понемногу формирует стратегию воспитания будущих детей – и чем больше она об этом думает, тем больше хочет поскорей стать мамой. Так что ближайший год у нее пройдет в воплощении мечты.

Не будет затишья и в карьере Алины. "У нее есть определенные планы и она намерена их реализовывать. Скорей всего, она задумалась о том, чтобы открыть какую-то школу или студию – что-то для детей, для детского спорта", – заявила Саона.

Ведунья отметила, что для Кабаевой очень важно всячески поддерживать детские начинания. И своих детей она планирует приобщать к спорту с самого детства. Счастью Алины можно только позавидовать и пожелать ей удачи во всех начинаниях.