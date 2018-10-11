Алина Кабаева покинула Москву ради детей
Кабаева уехала из Москвы ради столь высокой цели. По словам представителя пресс-службы вуза, ученый совет одобрил выступление знаменитой спортсменки. За присвоение Кабаевой ученой степени кандидата педагогических наук проголосовали все 23 члена комиссии.
По словам Алины, защита диссертации далась непросто. "Но если сама хорошо знаешь эту тему, то несложно", – цитирует чемпионку newizv.ru.
По своей теме Кабаева опубликовала уже десять работ. Ученая степень будет получена гимнасткой после отправки документов в Москву, передает РИА Новости.
Отметим, Кабаева – не только спортсменка, общественный и политический деятель. Алина являет собой образец хорошего вкуса. Ее наряды всегда вызывают обсуждение и восхищение поклонников.
Так, на майском Х Благотворительном международном детском фестивале художественной гимнастики "Алина" гимнастка появилась в наряде, никого не оставившем равнодушным. Белоснежное платье в пол обнажало плечи. Украшал его крупный рисунок из красных роз, а грудь венчал герб Москвы. У Алины отбоя не было от желающих с ней сфотографироваться.
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