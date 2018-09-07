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Гороскоп

Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс

Ирина Аллегрова. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Состояние здоровья эстрадной певицы Ирины Аллегровой последнее время сильно взволновало поклонников дивы. Эксперт рассказал, действительно ли исполнительница подверглась серьезному риску.
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"Проблемы со здоровьем Ирины Аллегровой не стоит преувеличивать. На самом деле это не более, чем обычная инфекция, ничего серьезного здесь нет. Буквально через несколько дней певица выздоровеет. Расклад на ее здоровье показывает простое ослабление иммунитета. Такое может произойти на фоне переутомления или депрессии", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

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Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

У певицы есть и хронические заболевания, впрочем, Таро не показывают ничего серьезного. "Вижу, что у нее есть боли в ногах – это может быть артрит, артроз или варикоз. Есть так же проблемы с сосудами и, скорее всего, бывает повышенное давление. Артистку часто преследуют головные боли, и отсюда бывает плохой сон. При этом основная масса этих проблем со здоровьем возникает именно на фоне ее морального состояния", – сказала она.

Ирина постоянно находится в тонусе, и часто не может расслабиться, а нужно помнить, что телу и разуму обязательно нужен отдых. То, что она фактически всегда пребывает в состоянии стресса, приводит к глобальному переутомлению – отсюда и все болезни. Но медиум заверила – жизни и здоровью певицы в глобальном смысле ничего не угрожает.

Аллегрову можно отнести к долгожителям, говорит гадалка. "По картам видно, что впереди у нее еще очень длинный путь. Сейчас, несмотря на незначительные проблемы со здоровьем, у нее очень насыщенный период: много планов и огромная мотивация работать. У Ирины есть какая-то мечта, поэтому она намерена очень много работать, чтобы воплотить ее в жизнь. Возможно, это связано с какими-то денежными вложениями или крупной покупкой, а возможно в ее мыслях есть и желание добиться новой волны популярности", – уверена Абравитова.

7 сентября 2018, 22:01
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