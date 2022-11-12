Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону, в семье театрального режиссера, актера, заслуженного артиста Азербайджанской ССР и РСФСР, армянина по происхождению Александра Григорьевича Аллегрова (1915—1994), который в юные годы официально поменял свою настоящую фамилию Саркисов на Аллегров; псевдоним Аллегров происходит от музыкального термина «аллегро» (от итал. allegro — «резвый, веселый»). Мать, Серафима Михайловна Сосновская (1923—2012) — актриса.

Первые годы жизни Ирина Аллегрова провела в Ростове-на-Дону.

В 1961 году семья переезжает в Баку. Родители работают в Бакинском театре музыкальной комедии. У них дома бывали Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Арам Хачатурян, Муслим Магомаев, Татьяна Шмыга и другие. По приезде в Баку Ирина окончила второй класс общеобразовательной школы и первый класс музыкальной школы, сыграв на вступительных экзаменах произведение Иоганна Себастьяна Баха. Ее берут сразу в третий класс Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Бакинской консерватории по классу фортепиано (специальность — пианист-концертмейстер), которую она закончила, сыграв на выпускном экзамене Второй концерт С. Рахманинова. Параллельно с музыкальной школой она посещает балетный кружок, рисует эскизы одежды. В детские годы Ирина приняла участие в Закавказском джазовом фестивале в Баку заняв второе место.

В 1969 году Ирина заканчивает школу, но из-за болезни пропускает вступительные экзамены в Бакинскую консерваторию на исполнительский факультет. Ирину приглашали озвучивать индийские фильмы на фестивале индийского кино в 1969 году. В этом же году будущая певица уезжает на гастроли с театром песни Рашида Бейбутова.

Начало творческой деятельности и первое замужество

В 1970 году Ирина Аллегрова начала работать в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна.

В 1971 году Ирина Аллегрова выходит замуж. В 1972 году рождается дочь Лала, а через полгода после рождения дочери Ирина разводится с мужем.

Путь на большую сцену

В 1970-х и 1980-х годах Аллегрова выступала в различных музыкальных коллективах, с которыми она ездила по Советскому Союзу.

В 1975 году Ирина Аллегрова пробует поступить в ГИТИС, но не проходит в третьем туре. Начинает работать, давая частные уроки музыки и работая концертмейстером в хореографическом училище.

В 1976 году Ирина Аллегрова принята в оркестр под управлением Леонида Утесова. Затем работает солисткой в ансамбле «Вдохновение» при Москонцерте.

В 1977 году Ирина становится солисткой ансамбля «Молодые голоса» при тамбовской филармонии, в составе которого становится лауреатом II-го Всесоюзного конкурса песни «Сочи-78». В 1979 году ансамбль распадается на два: «Факел» и «Круиз».

С 1979 по 1981 год Ирина Аллегрова работает в ВИА «Факел». В этом коллективе пианистом-аккомпаниатором работал Игорь Крутой.

В 1982 году у И. Аллегровой проходят гастроли в составе музыкального театра Маргариты Тереховой вместе с Игорем Тальковым и Людмилой Сенчиной. Впоследствии Ирина Аллегрова и Игорь Тальков примут участие в постановке музыкально-поэтической композиции-мюзикла Теодора Драйзера «Сестра Керри» на музыку Раймонда Паулса в музыкальном театре Маргариты Тереховой.

В 1983—1984 годах Ирина Аллегрова работает в варьете ресторанов и гостиниц. В этот же период она знакомится с молодым продюсером Владимиром Дубовицким, который приводит Ирину Аллегрову на прослушивание к Оскару Фельцману.

Группа «Электроклуб»

В 1985 году О. Фельцман пишет песню «Голос ребенка», с ней Аллегрова дебютирует на творческом вечере композитора и впервые появляется на песенном фестивале «Песня года». Ирина становится солисткой ансамбля «Огни Москвы», художественным руководителем которого стал Фельцман.

Ирина Аллегрова поет в бэк-вокале, между отделениями сольно исполняет песни. В 1985 году выходит диск-гигант, на котором впервые записаны сольные песни Аллегровой («Песочные часы», «Я — любовь» и «Голос ребенка»). Вскоре О. Фельцману стало тяжело ездить с коллективом на гастроли, и он передает группу Давиду Тухманову. Образовалась рок-группа «Электроклуб», первыми солистами которой были Ирина Аллегрова, Игорь Тальков и Раиса Саед-Шах. Группа исполняет песни Д. Тухманова и дебютирует на фестивале «Песня-86» с композицией «Старое зеркало». Самой известной песней первого состава стала композиция «Чистые пруды».

В начале 1987 года коллектив принимает участие в конкурсе «Золотой камертон» с песней «Три письма» и становится лауреатом — это стало первым успехом на профессиональной сцене. Выходит первый диск группы с 8 песнями. В этом году Ирина записывает несколько песен для художественных фильмов: «Время летать» (песня «Мальчик-облако») и «Следствие ведут знатоки» (романс «Напрасные слова»).

В конце 1987 года И. Тальков покидает «Электроклуб». С уходом Талькова в коллектив приходят музыканты группы «Форум» вместе с Виктором Салтыковым, и группа становится известной как «Электроклуб-2». Группа принимает участие в съемке программы «Встреча друзей, или Фейерверк-1» Аллы Пугачевой.

В 1989 году на фирме грамзаписи «Мелодия» выходит второй диск группы «Электроклуб-2» с 9 песнями Давида Тухманова, 3 из которых были исполнены Ириной Аллегровой. В конце года певица принимает участие в фестивале «Песня-89» с песней «Игрушка» и в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой (песня «Синяя роза»).

В начале 1990 года Ирина Аллегрова разводится с Владимиром Дубовицким и покидает «Электроклуб-2», по словам певицы, «держа в руках как флаг будущий хит Игоря Николаева „Странник“». Также из группы ушли директор, звукорежиссер Лазарь Анастасиади и барабанщик. Менее чем через год Ирина Аллегрова названа по итогам зрительского голосования хит-парада «Звуковой дорожки» лучшей певицей года.

Начало сольной карьеры

В 1990 году певица покинула группу «Электроклуб». Своей песней-флагманом Ирина Аллегрова считает «Странника» Игоря Николаева. В репертуаре Ирины Аллегровой появляются «Фотография», «Не было печали», «Не улетай, любовь!», «Верьте в любовь, девчонки» и др. В этом же году Ирина начинает регулярно появляться на телевидении и гастролировать с сольной программой.

Семья

Дед по отцу — Григорий Минаевич Саркисов, музыкант, бухгалтер-ревизор, Баку.

Бабушка по отцу — Мария Ивановна Саркисова, домохозяйка, мать семерых детей, Баку.

Дед по матери — Михаил Яковлевич Калинин, обувщик из Ташкента.

Бабушка по матери — Анна Яковлевна Калинина, парикмахер из Ташкента.

Отец — Александр Григорьевич Аллегров (15 апреля 1915 — 24 мая 1994) — режиссер, актер, заслуженный артист РСФСР, АзССР.

Мать — Серафима Михайловна Сосновская (26 октября 1923 — 12 апреля 2012) — актриса, певица.

Дочь — Лала Аллегрова (род. 1972) — режиссер эстрадных и массовых зрелищ, закончила Российскую академию театрального искусства режиссерский факультет (мастерская Алексея Гарнизовa)

Зять, муж Лалы — Артем Сергеевич Артемьев, российский самбист и дзюдоист, чемпион России по дзюдо, чемпион и призер чемпионатов России по самбо, чемпион мира по самбо, мастер спорта России международного класса по самбо и дзюдо. Совладелец «Школы борьбы Артема Артемьева» г. Видное.

Внук — Александр (род. 28 сентября 1995 г.)

Бывшие мужья:

отец Лалы Георгий Таиров (1971—1972) — баскетболист из Баку, умер. Ирина признается, что брак был ошибкой. Будущая певица вышла замуж назло своей первой любви;

Владимир Блехер (1974—1979) — художественный руководитель ансамбля «Веселые ребята», в котором работала Ирина. Написал для нее песню «Наводнение», которую она исполнила спустя 30 лет на «Песне года-2013». Получил срок за валютные махинации;

Владимир Дубовицкий (1984/1985—1990) — продюсер, музыкант. Был бас-гитаристом в ансамбле Оскара Фельцмана «Огни Москвы» (Ирина — солисткой), руководителем группы

Давида Тухманова «Электроклуб». В 1990 году Ирина покидает группу и разводится с В. Дубовицким, женой которого в скором времени становится Татьяна Овсиенко;

Игорь Капуста (1994—1999) — танцор из ее коллектива, были повенчаны под чужими фамилиями в 1994 году (официально в ЗАГСе брак не оформлялся). В 2012 году обвинен в незаконном обороте наркотиков и помещен в СИЗО.