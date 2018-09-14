Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева довольно быстро вернулась к работе после родов. Ведущая призналась, что обзавелась помощниками. За малышкой ухаживают няни – по образованию медсестры. Профессионалам помогают папа и бабушка. Однако няню для новорожденной дочери Кудрявцева искала довольно долго. С какими проблемами ей пришлось столкнуться, и что еще ожидает телеведущую, рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.



"Удивительно то, что Кудрявцева, которая не первый раз замужем, у которой есть сын, так долго питала иллюзии о том, что услуги няни их семье не понадобятся", – сообщила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Учитывая, что Лера не намерена сбавлять обороты в карьере и социальной жизни, что у нее чрезвычайно насыщенный график и уже не тот возраст, в котором хватает сил и здоровья на все и сразу, без помощи ей не справиться. "Естественно, вопрос с няней встал довольно остро. Проблему нужно было как-то решать, поэтому няня обязательно должна была появиться", – отметила ясновидящая.

"По поводу филиппинской няни могу сказать, что она была бы предпочтительнее. Поиск филиппинок осуществляется через агентство, которое, как правило, дает гарантии качества работы и безопасности. У азиатских нянь высокая мотивация – они действительно стремятся зарекомендовать себя наилучшим образом, чтобы достигнуть более высокого уровня жизни, чем на родине. От наших сограждан такого отношения к работе трудно добиться", – отметила таролог.

В ближайшем будущем хлопот по уходу за ребенком прибавится. "Решение довериться няне уже принято, но это отнюдь не освобождает Кудрявцеву от большей части забот. Ответственная мама и очень требовательная женщина, она предъявляет самые высокие ожидания к человеку, который будет ухаживать за ее ребенком. В связи с этим няни у ребенка будут меняться очень часто. Они будут приходить и уходить, иногда даже со скандалом. Одно могу сказать точно: вреда ребенку благодаря пристальному надзору мамы ни одна няня не принесет", – предупредила Абравитова.