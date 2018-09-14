Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой
"Удивительно то, что Кудрявцева, которая не первый раз замужем, у которой есть сын, так долго питала иллюзии о том, что услуги няни их семье не понадобятся", – сообщила Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Учитывая, что Лера не намерена сбавлять обороты в карьере и социальной жизни, что у нее чрезвычайно насыщенный график и уже не тот возраст, в котором хватает сил и здоровья на все и сразу, без помощи ей не справиться. "Естественно, вопрос с няней встал довольно остро. Проблему нужно было как-то решать, поэтому няня обязательно должна была появиться", – отметила ясновидящая.
"По поводу филиппинской няни могу сказать, что она была бы предпочтительнее. Поиск филиппинок осуществляется через агентство, которое, как правило, дает гарантии качества работы и безопасности. У азиатских нянь высокая мотивация – они действительно стремятся зарекомендовать себя наилучшим образом, чтобы достигнуть более высокого уровня жизни, чем на родине. От наших сограждан такого отношения к работе трудно добиться", – отметила таролог.
В ближайшем будущем хлопот по уходу за ребенком прибавится. "Решение довериться няне уже принято, но это отнюдь не освобождает Кудрявцеву от большей части забот. Ответственная мама и очень требовательная женщина, она предъявляет самые высокие ожидания к человеку, который будет ухаживать за ее ребенком. В связи с этим няни у ребенка будут меняться очень часто. Они будут приходить и уходить, иногда даже со скандалом. Одно могу сказать точно: вреда ребенку благодаря пристальному надзору мамы ни одна няня не принесет", – предупредила Абравитова.
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