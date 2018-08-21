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Гороскоп

Надежды нет: сенсационные данные о состоянии Кобзона

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Состояние здоровья Иосифа Кобзона последние недели является чуть ли не главной темой в России. Пока близкие 80-летнего певца хранят новости в тайне, ясновидящая Марианна Абравитова раскрыла сенсационные данные о нем. 
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7 августа Dni.Ru писали, что врачи отпустили Кобзона из больницы домой, при этом, по словам медиков, его состояние оставляет желать лучшего. Однако Абравитова утверждает, что артист все еще находится в медучреждении без надежды на выздоровление. 

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 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

"Я не вижу, чтобы его выписали. Вижу, что он в больнице и на данный момент проходит серьезное лечение. Также я не могу сказать, что он хорошо себя чувствует. И вообще карты показывают, что он в такой фазе жизни, что чувствовать себя хорошо уже просто невозможно. Речь идет о том, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии на данном отрезке времени и продлении ему жизни, насколько это возможно. Все силы, которые есть, идут на это", – сказала экстрасенс в интервью Dni.Ru

Абравитова призналась, что только практически неограниченные возможности позволяют поддерживать жизнедеятельность Кобзона. "Если бы это был обычный человек, то на Земле бы его давно не было бы. Но так как это Иосиф Кобзон, то этот человек живет, мыслит общается и передвигается. Что я могу сказать: о выздоровлении и улучшении уже речи быть не может. Его состояние не особо хорошее. Это и не кома, и не бессознательная деградация личности, слава богу. Он в здравом уме и остается самим собой. Он в ясном уме. Даже есть способность к передвижению. Ну все это усугубляется тяжелой болезнью, как бы страшно это ни звучало", – заключила она.

Напомним, Иосиф Кобзон более десяти лет борется с онкологическим заболеванием. Артист уже перенес две операции: в 2004 и 2009 годах. Ранее певец предпочитал молчать о своей болезни, но недавно выступил с заявлением на шоу "Пусть говорят", выпуск которого был посвящен борьбе с раком. Исполнитель настоятельно рекомендовал зрителям следить за своим здоровьем и чаще проходить обследования.

21 августа 2018, 15:17
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