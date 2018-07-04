Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного

Российский актер Павел Прилучный был экстренно госпитализирован в одну из больниц Подмосковья с подозрением на сердечный приступ. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Что вызвало серьезное недомогание – разбирались Dni.Ru.

"По картам я вижу много негатива. У актера нарушено энергетическое пространство, оно пробито. Создается ощущение, что кто-то навел порчу магическими обрядами Вуду. Техника такой работы позволяет быстро и надолго нарушить нормальную жизнедеятельность организма человека. Все, что случилось с Прилучным, очень неожиданно, он не готов был к такому недомоганию", – рассказала Dni.Ru ведунья Саона.

По ее словам, Павел попал в очень сложную ситуацию, и это точно не пиар, как думают многие. "Человеку на самом деле плохо. Было очень много сглаза и зависти, причем негатив идет не со стороны женского пола, а от каких-то врагов в лице коллег по цеху. По картам выпадает, что его будто бы хотят убрать с зоны видимости и занять место на карьерной лестнице", – считает ясновидящая.

Кроме того, у артиста есть тяга к спиртному, что сильно усугубляет ситуацию. И именно с этим он попал в больницу. "Врачи спасут Павла и выведут из этого состояния, но ему однозначно стоит пересмотреть отношение к жизни в целом. У него очень страдает организм, человек нездоров, ему требуется лечение. Веселье и гулянья в его возрасте хороши, но не в такой запущенной ситуации", – предупредила Саона.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 22 Апр 2018 в 10:14 PDT

Напомним, Павел Прилучный попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. По предварительным данным, диагноз не подтвердился. Оказалось, что актер страдает от невроза и болей в шейном отделе позвоночника. Специалисты прописали ему необходимое восстановительное лечение.