Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано

Интернет пестрит сообщениями о том, что мы теряем Диму Билана. Чем можно помочь любимому артисту – узнали Dni.Ru.

"Карты Таро показывают, что он нас не покинет, за это можно не переживать. Он пролечится и встанет на ноги, продолжит радовать нас своими хитами. Здоровье Билана серьезно подорвано. Он живет на эмоциях, на "звенящем нерве". Диме необходимо сдерживать себя и помнить, что все имеет свой ресурс", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Гадалка успокоила, сказав, что не видит летального исхода, однако состояние Билана действительно оставляет желать лучшего. "Диагноз не один, их целый букет, причем болеет артист с юности. Богатырским здоровьем он никогда не отличался. Проблемы с пищеварением, гастроинтерология – с детства, а проблемы легкими были приобретены позже. Также вижу проблемы с позвоночником и с нервной системой", – отметила она.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 9 Июн 2018 в 10:09 PDT

По словам Абравитовой, Диме нужно изменить образ жизни, в частности график работы и питание, стараться не позволять себе лишнего. Полезно будет пересмотреть и отношение ко многим вредным привычкам. Чтобы дальше заниматься творчеством и жить полноценно, певцу придется умерить свой пыл и, хотя бы, соблюдать те предписания врачей. Только тогда качество жизни улучшится.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 18 Май 2018 в 1:59 PDT

Отметим, поклонники уже давно с тревогой следят за самочувствием Димы Билана. они заметили, что певец сильно осунулся. А не так давно он и вовсе не смог дать интервью из-за того, что буквально задыхался от кашля. После этого артист признался, что запустил воспаление легких. Однако это не единственная болезнь, которая подрывает здоровье Билана, уверены фанаты.