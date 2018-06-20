Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано

Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Среда 20 июня
Лента новостей
22:01
Известная российская актриса родила ребенка
21:55
Большая рыба дала отпор акуле-молоту (видео)
21:48
Единороссы обсудят пенсионную реформу в регионах
21:47
Эротическое видео с украинскими пограничницами слили в Сеть
21:37
Аманти и Казаченко сделали заявление
21:25
Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
20:49
Россия потеряла талантливую спортсменку
20:27
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
19:52
Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира
19:51
Офицер с двумя детьми погиб в жуткой аварии в Петербурге
19:24
Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева
19:21
В Волгограде фанаты испугались пожара в трамвае
19:04
Определен победитель в третьей мировой войне
19:00
Задолжавшего 500 тысяч алиментщика объявили в розыск
18:43
В состав российского флота вошел новый корабль
18:31
Лайма Вайкуле откровенно рассказала о страсти с возлюбленным
18:25
Бегство комментаторов с Первого канала назвали позорищем
17:56
В жилом доме в Челябинске произошел взрыв
17:50
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
17:37
На Украине переименуют две области
17:11
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
17:10
Грузовик попал в смертельное ДТП под Саратовом
17:02
В "Пусть говорят" раскрыли пугающие детали развода Долиной
16:54
Роналду поставил на место футболиста сборной России
16:41
Жена телеведущего Киселева объяснила выгоду поздней пенсии
16:31
"Грозит ампутация": Борисова в ужасе от состояния алкаша Осина
16:25
В Москве пройдет первый фестиваль джаза и шахмат
16:21
"Я угорал в голос": Егор Крид раскрыл всю подноготную шоу "Холостяк"
16:14
Пенсионная реформа научит россиян заботиться о себе
16:10
В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка (видео)
16:02
Украина раскрыла истинную цель Крымского моста
15:49
Трагически погиб российский ведущий
15:38
Президент приедет на "Нашествие-2018"
15:29
Сын чиновника "отказался" от родителей ради ЧМ-2018
15:23
Под Ростовом сгнивший столб упал на машину
15:15
Чем грозит замужество с "пополамщиком"
15:13
Украинца наказали за провокацию на матче сборной России
14:59
Победоносную сборную России увековечили на эксклюзивном iPhone
14:40
Родившая Соловьева рассталась с Жидковым из-за Арнтгольц
14:35
Ненавидящий Россию Кикабидзе сделал признание дочке Немцова
14:33
"Холодная" Смехова отказалась от ребенка
14:32
Московские геи поцапались за грязную простыню Криштиану Роналду
14:07
Омичи украли 82 тонны угля
13:58
Из канала имени Москвы чудом спасли четырехлетнюю девочку
13:45
Москва наращивает темпы строительства
13:36
Страстный секс пассажиров самолета попал на видео
13:33
"Скандал был чудовищный!": названа причина спешного ухода Уткина с Первого канала
13:28
Неузнаваемый Венцеслав Венгржановский появился на "Доме-2"
13:17
Уругвай решит судьбу России на ЧМ-2018
13:07
Звезду "Улиц разбитых фонарей" нашли мертвой
12:53
В Карелии при пожаре в деревянном доме погиб ребенок
12:48
"Я не фрик!": Волочкова устала от насмешек и оскорблений
12:43
Открыт главный секрет молодости лица
12:40
Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"
12:32
"Мумия возвращается": в Сети предсказали страшную месть египтян после ЧМ-2018
12:27
Госдума приравняла день в СИЗО к полутора дням в колонии
12:14
Московское метро накажет прыгающих на рельсы пассажиров
11:52
"У меня не будет никаких отношений!": испуганная Бузова совершила безумный поступок
11:51
Под Воронежем в аварии с маршруткой пострадали шесть человек
11:44
В глазу 10-летнего мальчика застряла петарда
11:34
На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
11:26
Калашникова неожиданно проболталась об усыновлении своего ребенка
11:19
Киркоров жестко ответил на нападки Пугачевой
11:05
В Казани пьяный водитель влетел в столб
11:01
На россиян объявили охоту в Tinder из-за ЧМ-2018
10:52
Футбольное безумство охватило Россию
10:34
Нефть и налоговые выплаты удерживают рубль от снижения
10:15
Мойщик устроил покатушки на машине клиента
10:14
Попавшая в пьяный конфуз Цывина рассказала о законе бумеранга
10:08
Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала
09:48
В жутком ДТП в Крыму погибли пять человек
09:41
На трассе в Кузбассе сгорел КамАЗ пива
09:29
Счастливая Лопырева вывалила грудь на Смолова
09:26
"Я все": тяжелобольной Билан странно отреагировал на событие года
09:18
Россиянин в пьяном угаре зарезал дочь
09:01
Египтяне погнали тренера сборной после поражения на ЧМ
08:45
Голая Дарья Клюкина из "Холостяка" показала фото в ванне
08:43
Трамп цинично плюнул на права человека
08:29
Опра Уинфри вошла в число самых богатых людей мира
07:57
Специалист принизил феерическую победу России на ЧМ
22:51
Сборная России обыграла Египет на ЧМ: как это было
22:51
Россия триумфально разбила Египет на ЧМ
22:03
Матильду заподозрили в тайном возвращении к Шнурову
21:48
Как правильно выбрать креветки
21:26
Порошенко поплатился за мерзкую выходку против России
21:21
Дайнеко рассказала об очередной неудаче в личной жизни
21:21
Рапунцель из "Дома-2" бросили на свадьбе
21:16
Поклонская набросилась на Собчак из-за жалобы Путину
21:01
Казаченко отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу
20:58
Умер художник Евгений Вахтангов
20:35
Актриса "Голодных игр" призналась в лесбиянстве
20:29
Скончался виртуоз русской балалайки
20:25
К чему снится футбол
20:04
Актера затравили за безобразную выходку в Диснейленде
20:01
Сенегал с минимальным счетом обыграл Польшу на ЧМ-2018
19:54
Стал известен состав сборной России на матч с Египтом
19:45
Россия объявила войну зарвавшемуся Трампу
19:29
В Подмосковье обстреляли мужчину с собакой
19:16
Елизавета II седьмой раз стала прабабушкой
19:09
В семье Курниковой и Иглесиаса произошел разлад
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо
Дочь в обтягивающих шортах обставила голую Волочкову
Харкающему "гепатитной слюной" Казаченко грозят расправой
"Не Алла": место Пугачевой заняла другая женщина
Ненавидящий Россию Кикабидзе сделал признание дочке Немцова
Казаченко отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу
Гороскоп

Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано

Дмитрий Билан. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Интернет пестрит сообщениями о том, что мы теряем Диму Билана. Чем можно помочь любимому артисту – узнали Dni.Ru. 
прочитано 1541 раз

"Карты Таро показывают, что он нас не покинет, за это можно не переживать. Он пролечится и встанет на ноги, продолжит радовать нас своими хитами. Здоровье Билана серьезно подорвано. Он живет на эмоциях, на "звенящем нерве". Диме необходимо сдерживать себя и помнить, что все имеет свой ресурс", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. 

ПО ТЕМЕ

"Меня разрывает!": тяжелобольной Дима Билан обратился к народу

 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Гадалка успокоила, сказав, что не видит летального исхода, однако состояние Билана действительно оставляет желать лучшего. "Диагноз не один, их целый букет, причем болеет артист с юности. Богатырским здоровьем он никогда не отличался. Проблемы с пищеварением, гастроинтерология – с детства, а проблемы легкими были приобретены позже. Также вижу проблемы с позвоночником и с нервной системой", – отметила она.

По словам Абравитовой, Диме нужно изменить образ жизни, в частности график работы и питание, стараться не позволять себе лишнего. Полезно будет пересмотреть и отношение ко многим вредным привычкам. Чтобы дальше заниматься творчеством и жить полноценно, певцу придется умерить свой пыл и, хотя бы, соблюдать те предписания врачей. Только тогда качество жизни улучшится.

Отметим, поклонники уже давно с тревогой следят за самочувствием Димы Билана. они заметили, что певец сильно осунулся. А не так давно он и вовсе не смог дать интервью из-за того, что буквально задыхался от кашля. После этого артист признался, что запустил воспаление легких. Однако это не единственная болезнь, которая подрывает здоровье Билана, уверены фанаты.

20 июня 2018, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева

567

комментарии

Политика

На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Трамп цинично плюнул на права человека
Порошенко поплатился за мерзкую выходку против России
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

Известная российская актриса родила ребенка
Аманти и Казаченко сделали заявление
История о раке в шоу Малахова довела россиян до слез
Солнцев – подлецу Абрикосову: Ты мерзкая и проклятая судьбой тварь!

Проишествия

Звезду "Улиц разбитых фонарей" нашли мертвой
В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка (видео)
Москвич увеличивал пенис вазелином и оказался в больнице
Известную актрису упекли в психбольницу после попытки задушить мать

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Lifestyle

У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо

Ведущей посоветовали не злоупотреблять инъекциями
Спорт

"Скандал был чудовищный!": названа причина спешного ухода Уткина с Первого канала

Что заставило комментатора уйти
Шоу-бизнес

Пострадавшая от грязных сплетен Мишулина объявила о богатом любовнике Еремеева

Женщина считает, что юношу продвигает некий спонсор
Шоу-бизнес

Аманти и Казаченко сделали заявление

Музыкант обратился к народу

Гороскоп

Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти
Прилучного и Муцениеце ждет развод со скандалом
Диета по зодиаку

Фоторепортажи

Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"
Футбольное безумство охватило Россию
Сборная России обыграла Египет на ЧМ: как это было
Болельщицы-красотки со всего мира показали в Москве все прелести

Спорт

Россия потеряла талантливую спортсменку
"Наелись мельдония": над российскими футболистами нависла угроза
Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
Кусака Суарес вывел Россию в плей-офф чемпионата мира

Регионы

В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru