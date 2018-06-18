"Меня разрывает!": тяжелобольной Дима Билан обратился к народу
В последнее время Дима Билан всерьез беспокоит многочисленных поклонников и прочую заинтересованную общественность своим нездоровым видом. Артист сильно похудел и осунулся, а недавно и вовсе не смог дать интервью, потому что задыхался от кашля. Не добавило оптимизма и видео, записанное Димой, на котором тот запечатлен лежащим на больничной койке. Билан признался, что запустил воспаление легких.
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в творчестве у артиста все замечательно. Певец сделал важное заявление в своем аккаунте в социальной сети Instagram. "Меня разрывает от радости 😁😄😁!!!" - объявил Дима Билан.
Далее популярный исполнитель развил тему, однако предпочел сохранить интригу и не уточнил, в чем же конкретно заключена эта радость. "Чудесная новость!!!! А я почти потерял надежду найти свой огромный кусок творческой и музыкальной жизни, кусок себя... Я нашел это!!!! Не могу сказать больше, просто знайте, что относительно скоро все увидите, услышав, и услышите, увидев!!!" – завершил свой пост вдохновленный артист.
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на свежий пост исполнителя. "Дима, мы этому тоже очень рады!!!!🎤🎶🎵🎼👍👏❤", "Мы очень рады, что Вы счастливы!", "Так приятно видеть Вас, Дима, таким сияющим и радостным, что Вы выглядите гораздо лучше, одно это уже нас радует! Долечивайтесь, дабы не было потом проблем. Хотим видеть здорового Диму Билана на концертах, летние гастроли уже начались, ждем в Краснодаре на празднике! Здоровья и выздоровления, поправляйтесь и набирайтесь сил!", "Димочка, новых побед, новых вершин 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖", – рассыпались в комплиментах, поздравлениях и пожеланиях пользователи Сети.
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