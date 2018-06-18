Прилучного и Муцениеце ждет развод со скандалом

Слухи о разводе актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились в начале июня. Каждый день репортеры узнавали все новые подробности звездной пары – то они мирились, то снова ссорились, но всплывали подробности измен блудного мужа. Что происходит в отношениях Мажора и его супруги – решили разобраться Dni.Ru, и обратились за помощью к ясновидящей.

"Я действительно вижу развод. В паре Прилучного и Муцениеце отношения хуже некуда. В семье постоянные разборки и скандалы, недоверие и постоянное давление со стороны Агаты, бесконечные звонки с упреками, сто вопросов где он и с кем он. Но, в целом, дыма без огня не бывает", – рассказала Dni.Ru потомственная ведунья Саона.

Гадалка уверена, что Павел любит погулять. Он классический блудный муж, который может выпить и пуститься в загул. "Этот человек вообще не хочет находиться дома, его постоянно тянет на подвиги. Актер запросто может сорваться с места и укатить в неизвестном направлении. Конечно, при таком раскладе, разлад в семье неизбежен", – говорит она.

По ее словам, у Прилучного есть другая женщина, и даже не одна. "При этом нельзя сказать, что он в кого-то влюбился и поэтому уходит из семьи. Артиста просто несет и бросает в разные стороны. И если бы жена была более гибкая и внимательная, можно было бы найти выход," – считает Саона.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 30 Апр 2018 в 11:28 PDT

"Вижу, что пара расстанется с большим скандалом, но через какое-то время Павел поймет, что ему действительно тяжело без Агаты. Поспособствует этому некая душевная травма, которую нанесут актеру. Но сейчас его устраивает чудесное времяпрепровождение. А вот Агата все еще хочет сохранить брак, но, увы, банально не может найти тот рычаг, который сможет остановить несущийся в бездну локомотив", – добавила она.