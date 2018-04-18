Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем

Последние снимки располневшей Леры Кудрявцевой вызвали волну обсуждения читателей светской хроники. Некоторые даже предположили, что 46-летняя телеведущая находится в интересном положении. Так ли это, попробовали выяснить Dni.Ru.

"Беременности я не вижу. Просто в ее жизни наступил период, когда она себя немного отпустила. Лера постоянно держала себя в руках, ущемляла себя всю жизнь. Внешне Кудрявцева невероятно женственная, а вот внутри телеведущая крайне дисциплинирована", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Медиум уверена, что Лера прибавила в весе исключительно в силу возраста и физиологических причин. "Удерживать собственное тело в рамках формы 25-летней девушки не стоило бы, но я уверена, что Лера не остановится. Наверняка сядет на жесткие диеты, пойдет на процедуры и будет загонять себя в очередные рамки. Вижу, что этого не стоит делать. Кудрявцева себя просто насилует, так делать нельзя, иначе организм надорвется и даст серьезный сбой в ближайшее время", – предупредила гадалка.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 6 Апр 2018 в 9:17 PDT

Отметим, от бестактных поклонников Лере Кудрявцевой досталось не только за округлившиеся формы, но и за смену имиджа. Пользователи Сети заявили, что ведущей совершенно не идет прямая челка и небольшая длина волос. Это якобы старит ее сразу на 15 лет.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 10 Апр 2018 в 1:28 PDT

Впрочем, сама Кудрявцева не стала молча выслушивать многочисленные претензии. "Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это я сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама решаю как, когда, с чем, с кем… комментировать разрешаю, советовать не стоит", – обратилась она к своим подписчикам.