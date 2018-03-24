Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина

Слухи о том, что Светлана Лобода беременна от солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, не дают покоя поклонникам звезды. Что в действительности происходит в жизни певицы – попробовали разобраться Dni.Ru.

Мы обратились за помощью к астротипологу, нумерологу Дмитрию Шимко, который заглянул в гороскопы знаменитостей.

"Вокруг Светланы много мужчин, но она женщина холодная, ищет таких же холодных спутников. Солист группы Rammstein как раз и обладает подобным темпераментом, поэтому они могли действительно привлечь друг друга. Но даже если предположить, что эти двое состоят в отношениях, больше трех лет они не продлятся. Тилль никому не верит, никого не слушает, делает все по-своему, а Светлана привыкла навязывать свою позицию, и она однозначно жестче. В гороскопе Линдеманна действительно виден цикл семейственности, который "включился" в начале января 2017 года и будет активным последующие 4 года. В этот период возможно рождение детей, разрушение старых союзов. Так что Тилль вполне мог бы быть отцом ребенка Светланы. Тем не менее, в гороскопе Лободы я вижу судьбоносную встречу с мужчиной, которая произойдет только через шесть лет, когда певице исполнится 41 год", – рассказал Шимко.

Несмотря на успех в шоу-бизнесе, Шимко считает, что в подходящий момент ей кто-то помог пробиться. "Из Светланы получился бы отменный предприниматель, так как она любит деньги, обожает их тратить. А вообще, наверное, она сама не знает, чем бы хотела заниматься в будущем. Если сейчас задать вопрос, чем бы она хотела заниматься, ответа не будет", – говорит он.

Кроме того, в этом году в гороскопе певицы эксперт увидел "точечный" переезд. До октября 2018 года будет либо смена страны, либо города. Точечный – потому что не навсегда. Через 3,5 года место жительства снова поменяется.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 26 Фев 2018 в 3:08 PST

"А в этом году у нее по судьбе – поиск второй работы. Светлана начнет увлекаться какой-то сферой, которая не имеет прямого отношения к музыке, и развитие в этой области затянется до 40 лет. Вполне вероятно, что певица займется продюсированием или станет телеведущей. Нельзя исключать и ухода в политику, потому что у девушки явно заоблачные амбиции. Работать на дядю как простые смертные – это не про нее. Ей в принципе сложно работать в коллективе, так как она крайне жесткая", – отметил астротиполог.

Шимко уверен, что Лобода забеременела очень вовремя, так как точка декрета в ее гороскопе красиво стояла 35-36 лет. Эксперт считает, что у нее будет возможность родить еще раз в промежутке с 42 до 43 лет, если захочет и позволит здоровье, которое, кстати, у Лободы слабое.

Гороскоп указывает Светлане два пути: либо она работает с утра до ночи, и тогда у нее нет никакой личной жизни и стабильности в отношениях. Либо она полностью отдает себя семье, но тогда нужен мужчина с деньгами, которые она сама не заработает.