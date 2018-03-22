Беременная Лобода: Нервы сдают

Певица рассказала о своем эмоциональном состоянии. Она впервые решилась на смелый шаг.

Светлана Лобода впервые приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии "Гоголь. Вий", который снял канал ТВ-3.

"Гоголь – один из моих любимых авторов, и я бесконечно рада, что его бессмертное произведение теперь получит продолжение как в кино, так и в музыке, – рассказала певица в интервью Dni.Ru. – Песня "Лети" записана мной в особенном эмоциональном состоянии. Уверена, что энергия, которую я вложила в нее, найдет отклик у зрителя".

Слоган новой части трилогии "Гоголь" – "Не выходи из круга" – получил драматическое прочтение. Композиция "Лети" посвящена встречам и расставаниям влюбленных, которым не суждено быть вместе: "Но я на краю, нервы сдают./ Я так боюсь, что разобьюсь./ Со мною зима. Ты птицей на юг,/ А я остаюсь".

Напомним, что лучшая по версии многих премий певица России находится в декретном отпуске. Лобода готовится к рождению второго малыша, но имя его отца держит в строгом секрете. Рожать Светлана планирует в Америке. А уже в июне, как обещает, вернется к гастролям и записи песен. Осенью артистка намерена собрать пять "Крокусов" в Москве.