Панина после грязных выходок просят остановиться

Что ни день – скандальный актер Алексей Панин впутывается в историю. Из-за своих выходок артист плохо кончит.

Как рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажета Ахметжанова, в душе Алексея Панина очень много негатива, причем порой он откровенно напускной. "Актер последнее время не слишком востребован в кино, но все еще невероятно популярен благодаря своим скандальным, грязным выходкам. Люди, которые его окружают, уже сомневаются в адекватности артиста, в том числе не верят, что он сможет вернуться на экран", – говорит гадалка.

Сам по себе, без своих грязных скандалов, Панин больше никому не интересен. Алексей это понимает, поэтому подогревает интерес к своей персоне, так как попросту не может жить без славы. "Хочу сказать, что все это ему обязательно навредит впоследствии. Он вряд ли остановится на публикациях провокационных снимков в соцсетях...", – считает она.

Кажетта видит, будто бы в будущем он снимет очередной похабный фильм, который снова окажется на просторах интернета. Провокационное видео традиционно повлечет за собой недвусмысленные обсуждения и поток негатива в его адрес.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 3, 2018 в 3:26 PST

"Новых ролей в кино ему больше никто не даст. Популярности за счет съемок нет, по крайней мере так показывают карты. Все, что делает Панин, очень пагубно влияет на его судьбу и ничего хорошего ему не принесет. Я бы рекомендовала ему найти в себе силы и остановиться", – подытожила медиум.