Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь

Скандально известный актер Алексей Панин удивил публику новым откровенным снимком. Не успели поклонники артиста нарадоваться, как он тут же избавился от публикации.

Фотография появилась на личной странице Панина в социальной сети Instagram. Судя по подписи, она была сделана в далеком 2013 году.

"С женой Люсей. Пьяные и счастливые", – отметил артист. На снимке и Панин, и его супруга были абсолютно голые. Похоже, что фотография была сделана на нудистском пляже.

Всего через несколько часов публикация была удалена. Пользователи сети успели сделать скриншот и продолжают распространять снимок в социальных сетях.

Перед тем, как запись исчезла, ее успели прокомментировать 618 раз. Не исключено, что столь откровенный кадр вызвал оторопь у некоторых пользователей. Впрочем, в Сети всегда находятся и те, кто поддерживает Панина во всех его начинаниях.

Напомним, об артисте вновь заговорили в связи со скандалом, который разгорелся в Instagram. Алексей Панин и телеведущий Максим Галкин начали прилюдно обмениваться колкостями.

Как писали Dni.Ru, точку в словесной перепалке поставил Панин. Он опубликовал у себя на странице мудрое изречение: "Бриллиант, упавший в грязь, все равно бриллиант, а пыль поднявшаяся до небес, так и остается пылью".