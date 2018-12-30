Любовный гороскоп на январь 2019 года

ОВЕН



Овен по праву считается одним из самых активных знаков Зодиака – и в этом месяце вы можете использовать это качество с пользой. Предложите вашей половинке, куда поехать на отдых или чем заняться на длинных выходных дома – она это оценит. А если партнера у вас еще нет, то сейчас прекрасная возможность завязать новые отношения. Но найти кого-то будет проще далеко от дома, например, начать роман в отпуске за границей или познакомиться через интернет.

ТЕЛЕЦ

Наиболее благоприятно пройдет первая неделя января – ведь чудесные зимние каникулы можно наконец-то провести вместе со своим любимым человеком. А если его еще нет, есть хороший шанс в этом же время с кем-то познакомиться для дальнейших отношений. К сожалению, уже после этого периода может возникнуть какое-то недопонимание в вашей паре, возможны ссоры на почве ревности. Постарайтесь это спокойно обсудить с партнером и мирно все выяснить.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, для больших побед на производстве январь и не подходит, зато в этот месяц можно успешно решить вопросы личной жизни, особенно после новогодних праздников. Если вы уже нашли свою вторую половину, можно перейти в отношениях на новый уровень – например, пожениться или начать совместное проживание под одной крышей. Если вы только собираетесь найти свою любовь, то вперед – звезды сейчас на вашей стороне. Главное, действовать.

РАК

В январе, особенно его середине, у вас будет много новых знакомых, и, возможно, с кем-то из них вы захотите завести романтические отношения. Запретить вам никто не может, но, скорее всего, дальше обычного флирта дело не зайдет. Если вы уже человек семейный, постарайтесь больше времени уделять второй половине. И хотя порой отношения кажутся тяжелым трудом, партнер все равно ваш родной человек, который вас по-прежнему любит, а ради него стоит над ними работать.

ЛЕВ

Январь – прекрасный месяц для типичных Львов, которые хотят посвятить время личной жизни. Если вы еще не нашли свою вторую половину, сейчас есть возможность завести роман, который порадует вас яркими приятными эмоциями. Если постоянный партнер у вас уже есть, вы также можете чудесно провести с ним время, подарив друг другу много незабываемых минут. Устройте романтический ужин на двоих или сходите вместе в кино, театр или на прогулку по городу.

ДЕВА

Благоприятный месяц для типичных представителей знака, которым необходимо улучшить погоду в доме. Кстати, касается это не только семейных отношений, но и общего внешнего вида вашего жилища – можно сделать ремонт или перестановку. Если вы пока одиноки, для поиска потенциального партнера не самое подходящее время – вряд ли в январе вы найдете того, кто будет соответствовать вашим требованиям. Хорошее время для творчества.

ВЕСЫ

Одиноким Весам для поиска второй половины стоит воспользоваться современными методами – социальными сетями, сайтами знакомств или специальными приложениями на смартфон. Именно через интернет вы сможете завести новые отношения. Если партнер у вас уже есть, постарайтесь больше общаться друг с другом, больше узнавать друг о друге и делиться своими мыслями и проблемами. Кому, как ни Вам, знать, как важно поддерживать общение с партнером.

СКОРПИОН

В плане личной жизни январь вряд ли как-то выделится у типичных Скорпионов – сейчас у вас больше времени отнимает работа. Впрочем, познакомиться с кем-то для отношений вы сможете в людных местах – например, в ресторане или салоне красоты. Хотя больше шансов сейчас завести новых хороших друзей, нежели любовников. Если у вас уже есть постоянный партнер, постарайтесь не забывать уделять ему хоть каплю своего внимания в перерывах от работы.

СТРЕЛЕЦ

Возможно, в новогодние праздники у вас не будет складываться общение с противоположным полом, но после их окончания ситуация меняется. Вы становитесь особенно привлекательны для окружающих и именно сейчас можете очаровать их своим природным обаянием. Если вы одиноки и хотите это исправить, пользуйтесь моментом. Если же вы человек семейный, не нервируйте партнера милым общением и даже беззаботным флиртом с другими людьми.

КОЗЕРОГ

Не лучший месяц для начала новых отношений. Конечно, вы можете завести роман, но, скорее всего, по какой-то причине его придется от всех скрывать. Если вы одиноки, возможно, это будет роман с коллегой, который придется скрывать от начальства. А если у вас уже есть вторая половина, естественно, скрывать придется от нее. Если вас это не интересует, не засматривайтесь на других представителей противоположного пола и не проводите свободное время без любимого.

ВОДОЛЕЙ

Семейным Водолеям, которые хотят укрепить отношения с любимым человеком, стоит больше общаться с партнером. Возможно, ваша половина не всегда понимает вас, но это не повод замыкаться в себе и не делиться своими мыслями и чувствами совсем. Если же вы пока одиноки, возникнуть новые отношения у вас могут с кем-то из вашего круга общения, с кем-то из друзей. Приглядитесь к ним повнимательнее, возможно, вы и сами не заметили, как дружба стала чем-то большим?

РЫБЫ

Январь большинство Рыб проведут на работе, поэтому и новые отношения есть возможность завести только с коллегой. Если вы одиноки и начальство этого не запрещает, то почему бы и нет? Дерзайте, если вас это интересует. А если постоянный партнер у вас уже есть, постарайтесь не задерживаться допоздна на корпоративах и рабочем месте, а после трудового дня сразу же идите домой. Помните, что там вас всегда ждет ваша любящая вторая половина.