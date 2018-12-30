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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на январь 2019 года

Фото: Dni.Ru
Для некоторых знаков январь окажется очень прибыльным. Кому повезет в бизнесе больше всех – рассказал астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.  
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ОВЕН

Отдохнув немного в новогодние каникулы, типичные Овны могут смело приступать к своим рабочим обязанностям – сейчас от ваших стараний зависит и ваш доход, и ваша должность. Помните, что начальство оценит вашу инициативу уже в последней декаде января. Середина месяца – хорошее время для карьеры, особенно успешно можно его использовать для поиска новых партнеров или привлечения клиентов. В денежном плане наиболее удачным январь станет для тех, кто работает с иностранными представителями или товарами, либо сам находится за границей.

ТЕЛЕЦ

Не рвитесь в бой в первый месяц наступившего года – у вас еще будет предостаточно возможностей показать себя, а пока лучше побыть в тени своих коллег. Это, конечно, не значит, что нужно совсем расслабиться и ничего не делать, просто не берите на себя слишком много – на все задумки ваших сил сейчас может попросту не хватить. Наиболее продуктивна будет последняя неделя января. В материальном плане успешен станет месяц для тех, кто работает с чужими деньгами – например, это бухгалтеры, банкиры, страховые агенты и так далее.

БЛИЗНЕЦЫ

Если у вас есть собственный бизнес, в январе вам не стоит сидеть сложа руки – самое время усердно потрудиться, и тогда доход от вашего дела не заставит себя ждать. В то же время не стоит выбиваться в лидеры – если вашим партнерам понадобится помощь и поддержка, окажите ее. Если же помощь понадобится вам самим, например, материальная, не стесняйтесь ее попросить. Кстати, касается это не только деловых партнеров, но и партнеров по браку. В материальном плане январь порадует больше всего тех, кто напрямую работает с клиентом.

РАК

После долгих выходных всегда трудно возвращаться к продуктивной работе, но вам стоит пересилить себя, ведь тогда уже скоро ваше усердие обязательно будет вознаграждено. Кроме того, в первом месяце года у вас столько сил, что вы можете смело браться за любые проекты – энергии вам хватит на все. Неплохой месяц в материальном плане для тех, кто работает в сфере обслуживания, клининговых компаниях, медицинских центрах и так далее. В середине месяца можно успешно заняться поиском новых клиентов и заключением сделок на ваших условиях.

ЛЕВ

Вряд ли первый месяц года принесет Львам какие-то крупные победы в карьере. Сейчас лучше заниматься обучением, повышать свою квалификацию и изучать что-то новое, что пригодится вам в будущем. Вообще, работать после продолжительных выходных совершенно не тянет, но на волне праздничного волшебного настроения и прилива вдохновения вы можете добиться успеха на рабочем месте из-за творческого подхода. И для этого необязательно надо быть поэтом или художником, ведь творчески можно подойти к решению совершенно любого вопроса.

ДЕВА

В первый месяц года наиболее удачно будут идти дела, связанные с недвижимостью. Это касается и тех, кто постоянно с ней работает, и тех, кому просто необходимо сейчас приобрести или сдать помещение. Потрудиться на славу смогут Девы, которые занимаются медициной, наукой, обслуживанием и офисной бумажной работой. Каких-то крупных побед на производстве ожидать не приходится, скорее всего, много вашего внимания будут требовать домашние заботы. Поэтому и огромного дохода не стоит ждать, но это не значит, что его не будет совсем.

ВЕСЫ

Типичным представителям знака не стоит сейчас выбиваться в лидеры – будьте единым механизмом со своим коллективом, вместе вы сможете выполнить сложные проекты и увеличить доход всей компании. В материальном плане январь благоприятен для тех, кто занимается журналистикой, издательским или писательским делом, звонками, продвижением в социальных сетях или ведет блог. Благоприятное время, если вам необходимо с кем-то договориться, наладить контакты или завести полезные связи – будьте активнее и решительнее.

СКОРПИОН

Год только начался, а у вас уже полно работы, причем, работы монотонной и рутинной, которая не слишком разнообразна и не приносит много радости. Впрочем, даже ее рано или поздно приходится выполнять, к тому же, свою заслуженную награду за труды вы получите уже в этом же месяце, поэтому лучше не сидеть без дела. Середину месяца можно посвятить сбору информации и маркетинговым исследованиям, которые пригодятся вам для развития бизнеса. Также в это время есть хорошая возможность завести новые полезные связи и знакомства.

СТРЕЛЕЦ

Наибольшую активность в январе смогут проявить те представители знака, кто занят в сфере развлечений, занимается творчеством или работает с детьми. Если вы давно хотели написать книгу, сейчас подходящее время, чтобы заняться этим. Благоприятен месяц также будет для тех Стрельцов, кому важна их внешность в работе. Это могут быть модели, ведущие, актеры, видеоблогеры и так далее. Доход же ваш будет зависеть в январе от того, как вы умеете общаться, договариваться с людьми и убеждать их в своей правоте.

КОЗЕРОГ

Январь пройдет спокойно для типичных представителей знака – больших взлетов в карьере не предвидится, но и больших падений тоже. Активно себя проявить смогут те, кто занимается недвижимостью и строительством. Если это не ваша постоянная деятельность, но вам тоже необходимо решить вопрос с помещением, время подходит и для этого. В материальном плане месяц будет удачен для Козерогов, которые занимаются психологией, эзотерикой, магией, астрологией. Если вы работаете на кого-то, в последней декаде месяца можно попросить премию или повышение у начальства.

ВОДОЛЕЙ

Если вам предложат поработать в новогодние праздники, не отказывайтесь – за это вы получите неплохое вознаграждение, а отдохнуть можно будет и позже. Продуктивным месяц будет для тех, чья трудовая деятельность связана с логистикой, журналистикой, обучением, продажами и доставкой. А вот для новых связей и поиска клиентов время не самое подходящее, сейчас лучше работать с той базой, что у вас уже имеется. Если у вас собственное дело, в январе есть шанс увеличить доход от него, поэтому вам точно не стоит сейчас отдыхать.

РЫБЫ

Хотя обычно в январе у многих застой на рабочем месте, типичные Рыбы сейчас могут хорошенько потрудиться и за свой труд получить еще и неплохую награду в денежном эквиваленте. Вообще сейчас уровень ваших доходов зависит только от ваших собственных усилий, поэтому, конечно, лучше посвятить январь усердной работе, а не праздному отдыху, хоть и хочется еще чуть-чуть попраздновать. Если возникнут какие-то трудности, обратитесь за помощью к своим друзьям – если они и не смогут помочь делом, так хотя бы дадут ценный совет. 

30 декабря 2018, 19:03

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