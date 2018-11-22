Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз

Буквально вся страна задалась вопросом, как на самом деле чувствует себя Армен Джигарханян, после того, как близкая подруга актера рассказала о том, что он слег. "Дни.ру" решили пролить свет на этот вопрос и обратились к потомственной ведунье Саоне.

Поговаривают, что любимый всей страной актер не просто слег, но и вовсе находится в состоянии комы. Причем, уверены некоторые, это происходит с ним уже не в первый раз. "В 2018 году Армен Джигарханян дважды находился в состоянии комы. Один раз в январе и второй – в апреле. Но тогда врачам удалось его спасти", – рассказала " Дни.ру " потомственная ведунья Саона.

"К сожалению, этот раз может стать для Армена Борисовича последним. Все старания врачей и молитвы родственников не принесут результата", – предупредила эксперт. "Все дело в истощенном организме и преклонном возрасте", – объяснила она.

"У актера всегда было слабое сердце, даже в молодости, а в последние годы его подкосила ситуация с теперь уже бывшей женой. Все эти скандалы по поводу имущества, измен, недоверия – такое пережить не каждому под силу", – подчеркнула Саона.

Она уверена, что Армен Джигарханян не только искренне любил свою молодую жену Виталину Цымбалюк-Романовскую, но и успел привязаться к ней и проникнуться глубочайшим доверием. "Не удивительно, что разрыв с ней нанес его здоровью непоправимый удар", – заметила ведунья.

Ждать, что и на этот раз поражающий своим жизнелюбием и силой воли актер сможет вырваться из цепких лап смерти, не стоит. "Мы так устроены, что всегда верим в лучшее, но, к сожалению, надежды на то, что всеми любимый актер выживет, нет", – заключила потомственная ведунья Саона.