"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт

Жена Николая Караченцова убита горем. И очевидно, что в этом состоянии Людмила Поргина будет достаточно долго. Как сложится ее жизнь теперь, когда женщина потеряла любимого человека?

"По натуре она очень сильный и волевой человек. Всю жизнь она посвятила своему мужу. Жила для него, им и вместо него. Была глазами и ушами. То, что она потеряла, не передать словами. Весь мир ее рухнул для нее в момент смерти Николая Караченцова, – сказала в интервью "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Медиум уверена, что со временем Людмила соберется и будет жить дальше, но будет жить исключительно памятью о Николае. "В скором времени она выпустит книгу мемуаров. Все чаще мы будем видеть ее на экранах телевизоров. Ее энергия будет направлена на то, чтобы выговориться, рассказать больше о жизни талантливого артиста, поведать поклонникам о его мыслях", – считает Абравитова.

По ее словам, у Поргиной достаточно активная социальная позиция, и везде она будет первым и желанным гостем. И социум станет своеобразным лечением ее больной души. "Сама по себе она крепка физически. То есть не только дух, но и здоровье у нее отличное. Жить она будет долго и всю свою жизнь будет невероятно активной. Человек не закроется, не уйдет в себя и не заболеет", – показали карты Таро.

Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день..