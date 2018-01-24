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Умер Николай Караченцов

Знаменитый актер Николай Караченцов долгое время боролся с раком. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Утром 26 октября в Московской городской онкологической больнице умер Николай Караченцов. Артист скончался накануне дня рождения – на следующий день ему должно было исполниться 74 года.

Информацию о смерти знаменитого актера подтвердили его вдова и сын. По предварительным данным, последние несколько дней жизни Николай Караченцов находился в крайне тяжелом состоянии. Известно, что в ночь на 26 октября у него отказали почки.

Прощание с артистом пройдет 29 октября. Почтить память Николая Караченцова близкие и поклонники его творчества смогут на сцене театра "Ленком". По предварительным данным, похоронен актер будет на Троекуровском кладбище.

"Я взяла его за свечку": веселая Поргина сделала интимное признание о Караченцове

"Я взяла его за свечку": веселая Поргина сделала интимное признание о Караченцове
С момента смерти актера прошло почти 4 месяца. Как пережила их его вдова? В свое время Поргину многие осудили за венчание с Караченцовым спустя 6 месяцев после страшной аварии.

Цветущая Поргина отметила 40-дней без Караченцова

Цветущая Поргина отметила 40-дней без Караченцова
Трудно поверить, но без Николая Караченцова мы живем уже 40 дней. По православному преданию, все это время его душа ходила по земле – навещала памятные места и близких людей. Теперь же она отправляется на небо. Как и положено, вдова актера в этот день устроила пышные поминки. Друзья и близкие артиста собрались все в том же легендарном ресторане московского Дома актера на Арбате, в котором Караченцов любил отмечать дни рождения.

Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова

Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова
Со дня смерти легендарного артиста прошло 40 дней. Сегодня его родные и друзья соберутся на поминальный обед, где поднимут бокалы в память о Николае Петровиче. А его коллега по "Ленкому" Инна Чурикова к траурной дате разоткровенничалась о том, что, по ее мнению, привело к развитию онкологического заболевания у Караченцова. "Коля был страшный куряка, – цитирует Чурикову журнал "Тайны звезд".

Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым

Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым
Свое 70-летие Людмила Поргина встречает в Дубае. Арабский курорт, в котором они так любили отдыхать вместе с Николаем Караченцовым, навевает ей мысли об ушедшем муже. Актриса призналась, что после смерти Николая Караченцова не смогла сидеть дома в четырех стенах, поэтому решилась на путешествие в Арабские Эмираты.

Обнародовано предсмертное фото изможденного раком Караченцова

Обнародовано предсмертное фото изможденного раком Караченцова
Композитор Владимир Быстряков дружил с актером Николаем Караченцовым много лет. Три пластинки – "Звезды Владимира Быстрякова", "Дорога к Пушкину" и "Предчувствие любви" – были записаны ими совместно. "Юбилей", "Алиби" "Смейся, паяц!" и полтора десятка других песен авторства Быстрякова вошли в репертуар Караченцова. Так уж вышло, что композитор был последним, кто встречался с артистом в больнице. 7 октября Быстряков с женой и одним из сыновей побывал в больнице, где последние дни проводил Караченцов.

Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына

Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына
У 40-летнего сына актера была блестящая карьера. Он окончил МГИМО, был преуспевающим адвокатом. Но болезнь Николая Петровича направила жизнь совсем в другое русло. Андрей Караченцов никогда не хотел быть актером, как знаменитый отец, никогда не грезил сценой и экраном.

"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура

"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура
В православной традиции существует несколько видов траура, в зависимости от степени родства с покойным. Самый глубокий, который длится год, соблюдает вдова. В это время она должна носить одежду преимущественно черного цвета, не надевать никаких украшений и драгоценностей. В этот период она не может посещать увеселительные мероприятия и не имеет права вступать в брак.  А вот Людмила Поргина стала вести активную светскую жизнь еще до истечения 40 дней со дня смерти своего мужа Николая Караченцова.

Подруга решилась обнародовать тайные подробности жизни Караченцова

Подруга решилась обнародовать тайные подробности жизни Караченцова
Елена Суржикова – популярный композитор и поэтесса, чьи песни много лет исполняют Ольга Кабо, Ксения Георгиади, Виктор Раков, Рада Рай, Дмитрий Харатьян. А о своем давнем друге Николае Караченцове Суржикова намерена выпустить книгу, над которой работала несколько лет. Это автобиографический роман "Гром небесный", в котором автор подробно рассказывает о знакомстве и многолетней дружбе с Николаем Петровичем и его семьей. "Сначала это было небольшое эссе, описание встречи с Николаем Караченцовым и его супругой, – рассказала Елена Суржикова "Дни.

Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной

Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
В первую же неделю после похорон мужа Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина начала выходить в свет – уже дважды побывала в театре, а теперь собирается съездить отдохнуть. Художник Никас Сафронов удивлен подобному "трауру". "Существуют некие нормы приличия, которые нужно соблюдать во время траура, – говорит самый известный художник России.

Чем занимается овдовевшая Поргина

Чем занимается овдовевшая Поргина
Почти 45 лет Людмила Поргина была рядом с Николаем Караченцовым. Всю себя она посвятила мужу после страшной аварии 13 лет назад. Людмила Андреевна отказалась от актерской карьеры и до последнего дня была рядом с Николаем Петровичем – была его ангелом-хранителем. И сегодня она учится просыпаться одна... "В ночь после смерти Коли я вышла в лес рядом с домом и кричала, – рассказала Поргина.

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