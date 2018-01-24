Умер Николай Караченцов

Утром 26 октября в Московской городской онкологической больнице умер Николай Караченцов. Артист скончался накануне дня рождения – на следующий день ему должно было исполниться 74 года.

Информацию о смерти знаменитого актера подтвердили его вдова и сын. По предварительным данным, последние несколько дней жизни Николай Караченцов находился в крайне тяжелом состоянии. Известно, что в ночь на 26 октября у него отказали почки.

Прощание с артистом пройдет 29 октября. Почтить память Николая Караченцова близкие и поклонники его творчества смогут на сцене театра "Ленком". По предварительным данным, похоронен актер будет на Троекуровском кладбище.