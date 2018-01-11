Дана Борисова прошла точку невозврата

"Для Даны период 2018 года весьма сложный и тяжелый. Причем эту степень тяжести она, по сути, сама себе и организовала. Человек слабый, и силы воли у нее нет", – заявила ясновидящая. При этом предсказательница подчеркнула, что осуждать телеведущую не стоит.

"Основная тема – это она и ее дочь. Здесь тенденция полного удаления друг от друга. Если раньше Дана противостояла мужу, потом мужу и матери, то теперь против нее все трое. Ребенок от нее будет все дальше и дальше, и это точка без возврата", – заключила она. Высказалась Абравитова и по поводу пристрастия Борисовой к наркотикам. По ее словам, возможно, артистка не сорвется, но карты показывают, что этого исключать нельзя.



Дана просто не может найти выход из сложившейся ситуации. "Идти по дороге становится все сложнее, против нее в ряд стоят самые близкие люди, и борьба уже практически невозможна с победой в ее пользу. Совет всем ее друзьям и всем, кто может ей помочь: нужно постараться переключить ее от этой ситуации. Возможно, подключить ее в какой-то новый проект, чтобы она была полностью в него погружена. Если не будет замещения, то она попросту пропадет", – уверена таролог.

Абравитова отметила, что невозможность общения с дочерью полностью съедает телеведущую изнутри. "Образовывается в глубине души пустота, черная дыра. Всю эту боль нужно чем-то заменить. В таком состоянии сложно удержать человека. У нее много влиятельных в сфере шоу бизнеса друзей, и я призываю проявить благотворительность и подключить ее хоть к какому-то виду деятельности. Ее просто нужно спасать. В 2018 году я не вижу у нее никаких перспектив найти что-то в плане самореализации, поэтому это все может идти только с чьей-либо подачи. Раньше она была высоко востребована, ну этого всего не вернуть", – заключила она.

