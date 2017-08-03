Что ждет россиян в августе

Август считается одним из самых сложных месяцев для россиян. Именно в этот период происходят кризисные ситуации. Известный таролог и ясновидящая Марианна Абравитова рассказала о том, чего стоит ждать россиянам в последний месяц лета.

В году есть два напряженных месяца, это декабрь и август, который, как раз, наступил. И он традиционно закрученный, энергетически и событийно очень насыщенный. В большинстве своем эти события напряженные, они несут в себе скорее отрицательный заряд, это касается и природных катаклизмов.

Что касается валюты, то мы уже немного привыкли к тому, что курс доллара по отношению к рублю остановился на определенном уровне и был достаточно стабильным на протяжении года. Во второй половине августа, ближе к началу сентября, он может измениться, ожидается скачок, неблагоприятный для населения, который заставит нас всех понервничать – рубль выйдет из зоны стабильности. Но если сравнивать положение россиян с европейцами, то можно сказать, что в августе Высшие силы нас пожалели и не все будет так плохо, как у наших соседей. "Я вижу пару техногенных происшествий, хотя катастрофами я бы их не назвала. Что-то связанное с железной дорогой – поезда или метро, выходит какая-то очень неприятная ситуация, к сожалению, с жертвами. И еще я вижу большой пожар в Москве или области, увы, тоже не без жертв. В некоторых районах страны будут гореть леса, но без серьезного ущерба. В этом августе мы попрощаемся с каким-то всенародным любимцем – возможно, это актер, певец или композитор, я вижу внезапную смерть человека, о котором мы все думаем, что он полон сил и умирать не собирается, – предрекла таролог. – Еще я должна сказать, что в августе у каждого человека будут в жизни такие моменты, я бы назвала их перевертышами, то есть те планы, которые мы наметили, не реализуются, все развернется на 180 градусов. Вероятно, в последствии, они и сбудутся, но сейчас их воплощению в жизнь что-то сильно мешает".

Ясновидящая также порекомендовала всем, кто водит машину, быть очень внимательными. "Будьте очень осторожны, и, если есть возможность, то и вовсе избегайте поездок на машине, особенно на дальние расстояния", – сказала она.