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Муж Успенской в опасности

Любовь Успенская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Прежде она пела для русских эмигрантов на Брайтоне. Но вернувшись в Россию стала настоящей звездой, у которой, однако, немало секретов.
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"Характер у артистки сложный, женщина она очень эмоциональная, но, тем не менее, любящая семейный очаг. Это для нее вообще одна из главных тем бытия. У Успенской много врагов, но сталкиваясь с сильным характером певицы, все практически сразу отступают назад", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко

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Успенская – долгожитель, уверена гадалка. "Она родилась под восьмиконечной звездой, а это знак бесконечности. Вижу, что у Любы были какие-то операции, которые она не афишировала. Что-то связанное с женским здоровьем. Артистка проходила длительное лечение, и, можно сказать, что она справилась с недугом. Однако в этом году Успенской нужно аккуратнее относиться к транспорту, есть риск аварийных ситуаций", – предупредила Янко.

"Успенской было предначертано рождение троих детей. Но, к сожалению, судьба не всегда благосклонна к людям творческих профессий, которые отдают свою энергию во Вселенную, и порой не успевают замещать утраченные силы, чистить накопившийся негатив. Также карты показывают, что у Успенской по судьбе четыре брака, хотя один мог и не состояться. Могу сказать, что она действительно любит нынешнего мужа и проживет с ним до конца своих дней. Кстати, мужу нужно внимательно относиться к своему здоровью. Высок риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать печальных последствий, советую ему заботиться о состоянии сердца", –  сказала ясновидящая.

"Ближайшие годы Успенскую ждет творческий всплеск, она будто возвысится, сядет на Золотое Кресло. В скором времени ее дочь Татьяна соединит себя узами брака, родит ребенка и покинет Россию. В какой-то момент певица тоже задумается об отъезде, однако планы в последний момент поменяются, и она останется на родине. Все потому, что в душе она не может представить себя живущей где-то в другом месте", – добавила она. 

23 августа 2017, 22:00
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Любовь Успенская показала молодого друга

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