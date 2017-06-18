Резник обвинил Успенскую в воровстве

Поэт решил, что певица незаконно исполняет песню "Кабриолет". И попытался запретить петь этот хит.

В России имя Любы Успенской стало известно благодаря песне "Кабриолет". Прежде творчеством певицы наслаждались лишь эмигранты на Брайтоне, а благодаря этому хиты она стала штурмовать отечественный эстрадный олимп.

Но тогда, конечно, она и подумать не могла, к какому скандалу привезет ее "Кабриолет"… "Когда песня выстрелила, меня обвинили в воровстве, мол, я незаконно ее пою", – сокращается артистка.

Дело же обстояло так. "Когда Резник был в Америке, он подружился с композитором Гари Голдом и продавал ему стихи по 500 долларов, – вспоминает Успенская. – Но в один момент Гари отказался тратить деньги – мол, песни никто не поет".

"Тогда Резник пригласил меня в ресторан и предложил: "Люба, спой "Кабриолет", тебе песня бесплатно достанется, ты сейчас начинаешь в России карьеру, тебе будет подспорье. Я согласилась, тем более, что прочил сам Резник, живая легенда, это была честь для меня", – продолжает королева шансона.

"А потом у Резника что-то переклинило, и он решил, что я незаконно пою "Кабриолет", – поражена Люба. – Он не разрешал, называл меня воровкой, пытался задорого мне снова ее продать. Когда режиссер Звягинцев попросил Резника разрешить использовать "Кабриолет" в фильме "Левиафан", поэт попросил 25 тысяч евро".

Чтобы достучаться до истины, Успенская позвонила Гари Голду. "Но он не хотел ругаться с Резником, тот его, видимо, припугнул. Но в итоге Гари потерял больше – мою дружбу. Хотя мы могли бы и дальше сотрудничать", – вздыхает артистка.

Прошли годы. И сегодня Голд решил извиниться перед Успенской за то, что в свое время не защитил ее от нападок знаменитого поэта. Специально для этого Гари приехал в студию программы "Сегодня вечером".

"Я двадцать лет молчал, был нейтрален, – сказал композитор. – Но после того, как Резник повел себя беспардонно, запретил исполнять нашим с ним песни… Резник, как говорят в Израиле, не очень кошерный человек, ему свойственны ревность, зависть к успеху Любы в России. Есть такое понятие в человеческом отношении как жадность. В то время, когда Илье было нечего есть и пить, я его взял в хороший дом, он жил у меня со всей семьей…"

Когда Успенская записывала первый альбом с песнями, написанными Голдом в соавторстве Резником, то договорились, что Люба и Гари оплачивают студию, а прибыль от продажи пластинки делят на троих. А потом, по словам певицы, поэт, скорее всего, хотел забрать себе всю выручку – 10 тысяч долларов.

"Я узнала про то, что "мастер" диска продан звукозаписывающей компании случайно, – вспоминает Люба. – Позвонила Резнику и сказала, что так не пойдет". В итоге поэту-таки пришлось заплатить коллегам по 3333 доллара. Но обиду, видимо, он затаил.