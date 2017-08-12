У невесты Овсиенко нашли другого мужчину

Татьяна Овсиенко вовсю готовится к свадьбе с бывшим заключенным Александром Меркуловым. Однако в одном из интервью артистка обмолвилась, что в ЗАГС ей идти "совсем не хочется". Ясновидящая Кажетта Ахметжанова специально для Dni.Ru выяснила, что же творится на душе у певицы.

"Она может написать целый трактат о том, как должна выглядеть, двигаться и говорить женщина, которая хочет вскружить голову мужчине. Тот, кто попадает под ее чары, вскоре перестает замечать других представительниц слабого пола. Энергии Татьяны всегда хватает на то, чтобы работать "на износ". Что бы она не делала, это всегда немного "слишком". От нахождения рядом с такой женщиной можно даже несколько устать, но наверняка с ней никогда не будет скучно", – считает Кажетта.

По словам ясновидящей, звезда эстрады воспринимает любовь всерьез, в нее она вкладывает всю свою страсть. Она будет любить своего избранника глубоко и сильно, защищая его от всех и вся. Брак с ней с равной степенью вероятности может стать филиалом рая или ада на земле.

"Вряд ли она станет нянчиться с кем-то, кто не соответствует ее сексуальным ожиданиям или попытается ее обмануть. С другой стороны, как бы не парадоксально это не звучало, она легко находит общий язык с теми мужчинами, что страдают от каких-то сексуальных проблем, имеющих психологическую подоплеку. У нее светлая голова и очень хорошо развита интуиция. Своих друзей и любовников она будет очень долго и пристально рассматривать практически под микроскопом, устраивать им "экзамены" и "проверки", прежде, чем позволит им стать частью ее жизни", – отметила Кажетта.

Татьяна достаточно своенравна и обожает, чтобы все было так, как она задумала. Как правило, она ничего не делает просто так. "Это человек невероятно целеустремленный, который планирует все шаги по достижению цели и не отступится, пока ее не достигнет. Ее нельзя сбить с намеченного курса, но она всегда готова изменить свою тактику с учетом изменившихся обстоятельств. Если только на личном фронте у неё не все в порядке, как было совсем недавно, тогда из очаровательного создания она превращается в злобную фурию, отличающуюся разрушительным поведением. Её врагам придется очень несладко – она, как никто другой, умеет мстить и делает это весьма изощренно", – считает ясновидящая.

Кроме того, Овсиенко презирает слабости в любых проявлениях и особенно презирает тех, кто прогибается под чужим давлением. "Что касается ее отношений, то они все же будут узаконены, хотя я считаю, что лучше бы Татьяна этого не делала. Я не вижу для нее счастья в законном браке. Особенность этой пары в том, что все, что с ними происходило и произойдет в будущем, имеем положительную окраску только вне брака", – предупредила Кажетта.

По словам ясновидящей, в отношениях певицы и ее возлюбленного есть место и романтике, и интригам, в них масса интересных событий и перипетий, которые пара преодолевает вместе. Жениху Татьяны жизнь ставит подножки, он попадает в хитросплетения судьбы, оказывается в тюрьме, и она, как верная спутница должна ждать его. "Но я бы не советовала Татьяне торопиться с официальным замужеством, поскольку вместе со штампом в паспорте в ее жизнь придут еще большие проблемы и она, как человек ответственный и сознательный, будет тратить много сил и энергии на их решение", – подчеркнула Ахметжанова.

Однако этого можно избежать. "Достаточно прекратить отношения с этим мужчиной, ведь в ее судьбе есть место другому и я это вижу. Тот, о котором я говорю, станет для любимицы публики настоящей поддержкой и опорой, он не будет обременён негативным кармическим путём как её нынешний избранник. Новый человек принесет в жизнь Татьяны Овсиенко спокойствие и гармонию и вместе им будет очень комфортно. Не нужно будет ни за что бороться, поскольку это чувство станет более искренним. Настоящее женское счастье, о котором она всегда пела в своих песнях, ожидает её впереди, но пока она даже не знакома с тем мужчиной, который сделает её счастливой. А чтобы он быстрее и легче появился в ее жизни, она должна закончить нынешние отношения и ни в коем случае не узаконивать их", – заключила Кажетта.