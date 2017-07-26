Татьяну Овсиенко жестоко обманули

Татьяна Овсиенко, среди прочих отечественных знаменитостей, попала в список "Миротворца". Об этом сообщил певец Рома Жуков, отметив, что очень беспокоится за артистку, ведь у нее в Киеве живут родители.

Скандально известный сайт "Миротворец" пополнился новыми именами. В раздел "Чистилище" внесены данные певицы Татьяны Овсиенко, а также популярных исполнителей Кая Метова, Шуры, Романа Жукова и ведущего Сергея Дружко. Теперь этим артистам с большой долей вероятности запретят въезд на территорию Украины, так как СБУ отслеживает "Миротворец" и вносит новых фигурантов в свои "черные списки".

Рома Жуков так прокомментировал неприятную ситуацию: "Мне Кай Метов позвонил, сообщил, что мы теперь на этом сайте. Мы были не только в Ялте, но и в Севастополе, Евпатории, Алуште. Что поделать?"

Певец отметил, что являлся организатором мероприятия, а потом внезапно объявил, что переживает за Татьяну Овсиенко. "У нее же родители в Киеве. И до того, как мы туда поехали, Тане нужно было принять решение, ехать или нет. У нее есть знакомые в СБУ, она им звонила и ей сказали: "Если ты не будешь участвовать ни в каких политических акциях, то ничего страшного. Если просто концерты, мы на это не будет внимание обращать". Но, как видите, они обманули. Теперь у нее проблемы. Меня, Кая Метова, Шуру с Киевом ничего не связывает. А у Тани там мама. Поэтому я за нее больше всего переживаю", – цитирует Рому Жукова сайт "Комсомольская правда".

Сама Татьяна Овсиенко пока никак не высказалась о том, что ее имя появилось на сайте "Миротворец". Однако можно не сомневаться, что певица достойно встретит этот факт, ведь, как в недавнем интервью сообщила сама Татьяна, она "закаленная".

"В жизни бывали разные моменты. Не стоит забывать, что я такой же человек, как и все. Просто у меня своеобразная профессия. Естественно, не всегда все получалось, но я к этому стремилась. Не бывает в жизни все гладко. Я это воспринимаю, как радугу. Все, что судьба преподносит, это не более, чем испытания. Иногда кажется, что невозможно с чем-то справиться. Неправда. Что бы ни происходило вокруг, на это нужно смотреть, как на временное явление. Мало того, всегда необходимо анализировать, для чего и почему это происходит", – объяснила артистка.