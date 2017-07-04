Как спасти Евгения Осина

Известие о резком ухудшении состояния здоровья известного певца Евгения Осина стало сенсацией. Dni.Ru узнали у таролога Марианны Абравитовой, как исполнителю справиться со страшным недугом.

Эксперт выразила мнение, что глубинная причина проблем Осина со здоровьем кроется в одиночестве. "Евгений – человек, который черпает энергию из окружающего мира и людей. Если бы в его окружении были люди, с которыми он поддерживал бы близкий доверительный контакт, с которыми мог бы общаться на интересующие его темы и обмениваться энергией, то ему бы хватило внутренних ресурсов, чтобы преодолеть все недуги на начальном этапе", – отметила она.

Таролог считает, что у Осина наблюдается полная разбалансировка всех органов: тело как система дало сбой. "Тем не менее, шанс на выздоровление у Евгения есть, сейчас в его жизни именно тот период, когда все усилия будут приводить к нужному результату. Однако, опять же, это зависит от того, окажется ли рядом кто-нибудь неравнодушный. Если его близкие сплотятся и попытаются ему помочь, то вполне вероятно, что Евгений не только встанет на ноги, но и порадует нас новыми песнями", – обнадежила Абравитова.

"Как бы то не было, Евгению на этом переломном этапе обязательно нужно взять себя в руки, найти в себе силы и пересмотреть свое отношение к жизни", – добавила она. Таролог уточнила, что Осину необходимо отказаться от пагубных привычек: они могут свести на нет все результаты лечения.