Евгений Викторович Осин певец, музыкант

Евгений Осин серьезно увлекся музыкой в 14 лет, когда играл в школьном ансамбле на барабанах. Музыкальную школу он бросил, однако свидетельство из Института повышения квалификации работников культуры давало право руководить самодеятельным ансамблем на уровне районного клуба.

Мало кто знает, что после ухода Жанны Агузаровой из "Браво" Евгений Осин недолго был солистом этой группы. Известность пришла в 90-х: артист исполнил песни "Плачет девушка", "Качка", "Работа кисти Пабло Пикассо", "Таня плюс Володя", которые стали хитами.

В начале нулевых популярность пошла на убыль. Выступлениям на сцене Осин предпочел должность учителя музыки в школе, но проработал там недолго. В СМИ муссируются слухи о том, что после развода певец пристрастился к алкоголю.