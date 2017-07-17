Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Евгений Викторович Осин

певец, музыкант
Евгений Викторович Осин
  • Дата рождения: 4 октября 1964
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Весы
  • Дети: Агния

Евгений Осин серьезно увлекся музыкой в 14 лет, когда играл в школьном ансамбле на барабанах. Музыкальную школу он бросил, однако свидетельство из Института повышения квалификации работников культуры давало право руководить самодеятельным ансамблем на уровне районного клуба.

Мало кто знает, что после ухода Жанны Агузаровой из "Браво" Евгений Осин недолго был солистом этой группы. Известность пришла в 90-х: артист исполнил песни "Плачет девушка", "Качка", "Работа кисти Пабло Пикассо", "Таня плюс Володя", которые стали хитами.

В начале нулевых популярность пошла на убыль. Выступлениям на сцене Осин предпочел должность учителя музыки в школе, но проработал там недолго. В СМИ муссируются слухи о том, что после развода певец пристрастился к алкоголю.

Видео

Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства

Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства
Имя певца когда-то гремело на всю страну. То ли слава, то ли богатство сыграло с Евгением Осиным злую шутку? После его гибели долго решался вопрос с разделом имущества и авторских прав. Внебрачная дочь знаменитого певца осталась и без имущества отца, и без его творческого наследия.

Одна выскочила замуж в 18, а вторая отказалась от фамилии: что стало с дочками Евгения Осина

Одна выскочила замуж в 18, а вторая отказалась от фамилии: что стало с дочками Евгения Осина
Сегодня, 4 октября, исполняется 58 лет со дня рождения Евгения Осина. В этот день музыканта вспоминают не только многочисленные поклонники, но и две любящих дочери. Евгений Осин покинул этот мир 17 ноября 2018 года.

Секта, алкоголизм и бесславная смерть: как жизнь завела Осина в тупик

Секта, алкоголизм и бесславная смерть: как жизнь завела Осина в тупик
Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" рано ушел из жизни. О том, как сложилась его судьба – в материале "Дни.ру". Вечный романтик и любитель покутить Евгений Осин запомнился слушателям по многим композициям.

Родившей дочери Евгения Осина указали на дверь

Родившей дочери Евгения Осина указали на дверь
На днях 19-летняя наследница покойного Евгения Осина впервые стала матерью. Теперь же девушку выписала из роддома. Об этом Агния Осина сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

"Мы так сильно тебя хотели": дочь Евгения Осина родила первенца

"Мы так сильно тебя хотели": дочь Евгения Осина родила первенца
19-летняя наследница Евгения Осина Агния сообщила о радостном событии, произошедшем в ее семье. Год назад единственная дочь популярного исполнителя вышла замуж, а буквально накануне стало известно о том, что супруги стали молодыми родителями.

Девочка созрела: красавицу-дочь умершего Осина засняли с парнем

Девочка созрела: красавицу-дочь умершего Осина засняли с парнем
Евгения Осина нет с нами уже более двух лет. Жаль, что он не увидел, какой красавицей и умницей выросла его дочь от незарегистрированных отношений Анастасия Годунова. Она пошла по стопам отца и связала свою жизнь с музыкой. Певица и блогер Анастасия Годунова – девушка очень талантливая.

Любовница постаралась: что случилось с могилой Евгения Осина

Любовница постаралась: что случилось с могилой Евгения Осина
Со дня смерти певца Владимира Осина прошло более двух лет. Памятника на его могиле так и не появилось. Да и сама она давно пропала бы, если бы не Елена Скорнякова, последняя любовь артиста. Евгений Осин был дважды женат.

"Без слез не взглянешь": народ в шоке от состояния могилы Осина

"Без слез не взглянешь": народ в шоке от состояния могилы Осина
Евгений Осин скончался два года назад. Он был похоронен на Троекуровском кладбище благодаря продюсеру группы "Ласковый май" Андрею Разину. Говорят, на месте захоронения уже давно нужно провести уборку. Два года назад Андрей Разин похлопотал, чтобы Евгений Осин обзавелся местом на Троекуровском кладбище, которое называют престижным.

Появившаяся на могиле внебрачная дочь Осина заявила об отношениях с любимой женщиной

Появившаяся на могиле внебрачная дочь Осина заявила об отношениях с любимой женщиной
4 октября Евгению Осину исполнилось бы 56. Его нет с нами уже почти два года. В день рождения певца его внебрачная дочь певица и блогер Анастасия Годунова появилась на его могиле не Троекуровском кладбище столицы. "Всегда, когда я выхожу выступать с песнями Евгения Осина, я вспоминаю его и нашу последнюю встречу, – рассказала Анастасия "Дни.

"Мать до сих пор хранит верность Евгению": пронзительные откровения внебрачной дочери Осина

"Мать до сих пор хранит верность Евгению": пронзительные откровения внебрачной дочери Осина
Со дня смерти певца Евгения Осина прошло без малого два года. Жаль, что он не увидел, как растет его дочь 14-летняя Анастасия Годунова. Она стала музыкантом, блогером, а на II Ежегодной премии Instars awards получила приз в номинации "Лучший кавер 90-х". Корреспондент "Дни.ру" встретился со звездной наследницей. "Конечно, невозможно исполнить песню Евгения Осина лучше, чем это делал он сам, – улыбается Настя.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения