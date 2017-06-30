Актриса Захарова ждет ребенка

Для Елены Захаровой тема беременности – достаточно щепетильная. Она очень хотела вновь забеременеть, но вместе с тем не стремилась придавать это всеобщей огласке. Сегодняшние слухи о беременности актрисы отчасти спровоцированы ей самой. Актриса неспроста отдает предпочтение таким свободным нарядам, которые словно призваны скрыть округлившийся живот...

"Таким образом она, осознанно или нет, пытается "привлечь" беременность на энергетическом уровне. Сейчас я могу сказать, что Захарова беременна, примерно срок 4-5 месяцев. Меня радует то, какой позитивный получился расклад на будущее Елены, - рассказала Dni.Ru таролог Марианна Абравитова. – Во-первых, долгожданный ребенок у актрисы действительно появится в ближайшем будущем. Все трудности, связанные с беременностью, берут свое начало именно в душе актрисы, в ее страхах, но это обязательно пройдет. Елене нужно успокоиться и не опасаться трудностей: я вижу, что беременность пройдет гладко и ребенок родится здоровый, это станет для актрисы настоящим счастьем. Хотелось бы отметить, что это счастье актриса разделит с отцом ребенка, который будет с ней рядом, вместе они создадут крепкую семью".

Но это еще не все позитивные предсказания для Захаровой. По словал гадалки, с рождением ребенка в ее жизни наступит новый этап.

Вторая половина жизни Елены будет намного успешнее и насыщеннее, чем первая. "Став матерью, Захарова обогатится как личность, откроет в себе что-то новое и иначе посмотрит на этот мир. Такие перемены мгновенно скажутся на ее карьере, актрису ждет заметный подъем и небывалая востребованность. В своей деятельности Захарова станет реализоваться именно в тех направлениях, которые ближе ей самой. Так что можно сказать, что сейчас Елена только "берет разгон", – уверена таролог.