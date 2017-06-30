Актриса Захарова ждет ребенка
"Таким образом она, осознанно или нет, пытается "привлечь" беременность на энергетическом уровне. Сейчас я могу сказать, что Захарова беременна, примерно срок 4-5 месяцев. Меня радует то, какой позитивный получился расклад на будущее Елены, - рассказала Dni.Ru таролог Марианна Абравитова. – Во-первых, долгожданный ребенок у актрисы действительно появится в ближайшем будущем. Все трудности, связанные с беременностью, берут свое начало именно в душе актрисы, в ее страхах, но это обязательно пройдет. Елене нужно успокоиться и не опасаться трудностей: я вижу, что беременность пройдет гладко и ребенок родится здоровый, это станет для актрисы настоящим счастьем. Хотелось бы отметить, что это счастье актриса разделит с отцом ребенка, который будет с ней рядом, вместе они создадут крепкую семью".
Но это еще не все позитивные предсказания для Захаровой. По словал гадалки, с рождением ребенка в ее жизни наступит новый этап.
Вторая половина жизни Елены будет намного успешнее и насыщеннее, чем первая. "Став матерью, Захарова обогатится как личность, откроет в себе что-то новое и иначе посмотрит на этот мир. Такие перемены мгновенно скажутся на ее карьере, актрису ждет заметный подъем и небывалая востребованность. В своей деятельности Захарова станет реализоваться именно в тех направлениях, которые ближе ей самой. Так что можно сказать, что сейчас Елена только "берет разгон", – уверена таролог.
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