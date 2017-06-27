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Захарова прячет живот

Елена Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
В последнее врем Елена Захарова, обладательница точеной фигуры, предпочитает выходит в свет в свободных нарядах. Dni.ru попытались разобраться в ситуации.

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Елена Захарова регулярно выходит в свет. Обычно рыжеволосая актриса выбирала наряды по фигуре, которые демонстрировали все ее преимущества. Однако в последнее время артистка предпочитает носить одежду, не сковывающую движений. Захарова отдает предпочтение платьям с завышенной талией или свободные кофточки, о чем свидетельствуют фотографии, которые Елена публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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В Сети многочисленные поклонники гадают, с чем связана перемена во вкусах их любимицы. Кто-то считает, что Елена попросту решила сменить имидж, кто-то предположил, что актриса переживает перемены в жизни, а кто-то полагает, что Захарова просто немного поправилась, что предпочла скрыть под свободными нарядами.

Впрочем, нашлись и те, кто выразил надежду, что Захарова прячет живот по очень важной причине – из-за беременности. Несмотря на то, что ни журналисты, ни заинтересованная общественность ничего не знает о личной жизни актрисы, фанаты шепчутся, что Елена может ждать ребенка.

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Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)

Сама Захарова буквально светится от счастья. Об этом можно судить по видеозаписи, которую та оставила в своем аккаунте. Актриса приняла участие в дефиле "Русского силуэта", организованного по традиции Татьяной Михалковой в рамках Московского Международного кинофестиваля.

Прелестная актриса прошлась по подиуму в черном платье с пышной короткой юбкой, продемонстрировавшей ее стройные ножки. Завершали образ пиджак и элегантная шляпка с вуалеткой. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Елены. "Ленчик Вы на том показе несли не одежду, а настроение, радость. Я это почувствовала даже через бесчувственный планшет🌷🌹🌸🌼", "Шикарно!", "Бесподобна!!!!", "Ах, как ты хороша, Леночка! Великолепна! МОДЕЛЬ, ЕЛЕНА ЗАХАРОВА!!! 👏👏👏👏👏", "Ой, какая вы красавица!👍" – осыпали Захарову комплиментами фанаты.

Автор: Наталья Аряева27 июня 2017, 16:41
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