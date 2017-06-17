У Шпицы проблемы в личной жизни
Завесу тайны приоткрыла ясновидящая Кажетта Ахмеджанова. По ее словам, в ближайшие годы судьба Кати Шпицы будет складываться неоднозначно.
"Через два года актрису ожидает финансовый кризис, решение которого будет долгим и потребует больших затрат сил и нервов. В поисках дополнительных заработков актриса захочет попробовать себя в каком-то новом амплуа, проявить новые грани своего таланта, чтобы продвинуться вперед в карьере, – рассказала Dni.Ru ясновидящая. – Вижу, что большую удачу ей принесет участие в проектах музыкального направления: скорее всего, актриса сыграет в мюзикле. Стабильное финансовое положение к ней обязательно вернется".
По словам Ахмеджановой, у Екатерины есть проблемы в личной жизни. Все ее отношения были недолговечными.
"К сожалению, в ближайшие годы ситуация не изменится. Я вижу, что в скором времени у нее появится мужчина и завяжутся отношения, развитие которых будет стремительным. Возлюбленные довольно быстро решат жить вместе и проживут не один год, но затем по неясным причинам расстанутся. Тем не менее, Екатерина не должна отчаиваться, так как я определенно вижу у нее в судьбе спутника до конца жизни. Просто встретится он ей ближе к 40 годам. За это время она сможет достигнуть большого успеха и будет по-настоящему счастливой женщиной", – заключила ясновидящая.
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