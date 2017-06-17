У Шпицы проблемы в личной жизни

Дрязги вокруг Фриске Умер Алексей Баталов Эксклюзив Смерть Илоны Новоселовой Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Суббота 17 июня
Лента новостей
10:42
Депутат Госдумы скончался в возрасте 50 лет
10:01
В центре Москвы произошла массовая драка
01:22
Ваенга отмочила номер дома у Вайкуле
23:40
Больная раком певица блеснула на красной дорожке
22:20
49-летнюю Ольгу Кабо в купальнике назвали богиней
22:00
В Москве загорелся ресторан
21:54
Валуев не поместился в белорусском парламенте
21:33
Йога и медитация меняют ДНК
21:22
Россия скорбит о друге Гельмуте Коле
21:17
Тепло вернется в Москву в выходные
20:55
В Австралии поймали монстра-гермафродита
20:55
Прохоров продал РБК
20:25
Госдума разберет "законодательные завалы" в усиленном режиме
20:11
Влюбленные утонули во время секса в машине
20:11
Нагиев о своей ошибке: Это глупость и мерзость
20:04
Запад назвал прямую линию минутой славы Путина
19:34
Мужчина бросил с балкона зажигалку в голову младенца
19:29
Патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от дорогих авто
19:25
Самые скандальные экстрасенсы
18:54
Пассажирский самолет с хлещущим из бака топливом попал на видео
18:51
Реновацией займутся ведущие мировые архитекторы
18:35
На любовника Илоны Новоселовой напали с ножом после встречи с Малаховым
18:32
Украинскому футболисту устроили травлю за отдых в Крым
18:21
Умер Гельмут Коль
18:06
Семье Фриске хотят простить многомиллионный долг
17:55
Школьница соблазнила 39-летнего одноклассника матери
17:52
Таксист покатал чилийца по Москве за 50 тысяч рублей
17:39
Кай Метов рассказал про беременную Феофилактову
17:25
Выдавшему справку о пьяном погибшем в ДТП ребенке грозит тюрьма
17:25
Малышева обвинила Миронову в смерти Новоселовой
16:47
Яхта российского миллиардера загородила статую Свободы
16:45
В Москве юноши бросили с крыши в полицейских гранату
16:40
Вена недовольна антироссийскими санкциями
16:21
Какие проблемы заботят транспортные компании юга России
16:17
Никита Пресняков исхудал из-за расставания со свободой
16:10
Как телевизор и соцсети делают людей несчастными
16:04
Стрельба в продуктовом в центре Москвы попала на видео
16:02
Порошенко странным способом доказал жене свою любовь
15:55
Меркель внезапно перешла на сторону России
15:44
Максакова довела до мурашек своим поведением в церкви
15:41
Шепс откровенно о любви к погибшей звезде "Битвы экстрасенсов"
15:36
Офицера увольняют за участие в съемках БДСМ-видео
15:36
В Москве автоугонщик ранил ножом полицейского
15:31
Как магазины превращают покупателей в рабов
15:27
Звезда "Гарри Поттера" скончалась в возрасте 101 года
15:21
Кто играл Брежнева в кино
14:55
59-летний Валерий Сюткин раскрыл секрет счастливого брака
14:53
Сбившую "пьяного" мальчика хотят облить кислотой
14:47
Каратэ-толстяк рассмешил россиян (видео)
14:44
"ЕР" поддержит Хинштейна на довыборах в Госдуму
14:42
"Единая Россия" примет участие в XV Гражданском форуме
14:34
Звезда "Глухаря" шокирована чудовищной пластикой
14:32
Пышногрудая бразильянка бросила вызов силиконовым куклам
14:30
Из-за Новоселовой священника прогнали с шоу Малахова
14:03
Госдума улучшит качество принимаемых законов
14:02
В кафе на севере Москвы прогремел взрыв
13:53
Ведущий "Дома-2" решился на смену пола
13:51
Первый канал добился блокировки фильма о Путине
13:48
Названа средняя стоимость выпускного в Москве
13:44
Юношу наградили золотым телефоном за смелый вопрос Путину
13:43
Надя Грановская доказала натуральность своей большой груди
13:41
Москвичи поддержали программу реновации
13:32
Больная раком девушка попала в реанимацию после вопроса Путину
13:14
"Ритуальные пляски" вокруг олигархов
13:06
Босой домушник выдал себя полиции за хозяина квартиры (видео)
12:58
Поведение отца Фриске в "Пусть говорят" назвали омерзительным
12:53
Споивший 13-летнюю дочь мужчина сел на четыре года
12:48
Как выгодно купить билеты на поезд
12:46
По делу об убийстве Вороненкова прошло задержание
12:43
Зрители поддержали Тарасову в конфликте с Родниной
12:31
Украинка пыталась провезти сына в ЕС в чемодане
12:26
Россияне помогут составить текст присяги гражданина
12:26
"Волшебный пендель" от Путина взбодрил чиновников
12:20
Николай Лукинский рассказал о чернокожем внуке
12:10
Неожиданный поворот в деле о гибели "пьяного" мальчика
12:09
Лучшие фильмы о женщинах в космосе
12:06
Партия роста определится с участием в выборах президента
12:04
10 лучших ужастиков для любителей пощекотать нервы
11:59
Галкин и Пугачева вывели детей на пляж
11:56
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
11:56
Путин ждет сигнала от Трампа
11:55
Крокодил прокусил голову дрессировщику (видео)
11:36
Сбербанк начал доставлять деньги беспилотниками
11:32
Шокирующие подробности исчезновения бабушки с младенцем в Петербурге
11:19
Киркоров публично отругал Дубцову
11:08
Ученые нашли многообещающий метод продления жизни
11:03
Карту "Тройка" можно пополнить по-новому
10:53
Молодая жена о фиктивном браке с Краско
10:39
Москвичам помогут увеличить жилплощадь в рамках реновации
10:38
Кинг сравнил Трампа с дементором
10:32
Панайотов пожаловался на тяжелый характер Лепса
10:32
Найден новый способ восстановиться после инфаркта
10:25
Главные события Москвы с 16 по 22 июня
10:13
У Ди Каприо отняли "Оскар"
10:10
Больная раком звезда "Дома-2": Надо ложиться и умирать
10:10
Российские военные уничтожили лидера "ИГ"
10:07
Боксер Ковалев устроил скандал перед боем с американцем
09:52
Прославившиеся благодаря тяжелой болезни модели
09:50
Исход матчей Кубка конфедераций предскажет робот
09:49
Тодоровский променял жену на короткостриженую блондинку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Папа Фриске обвинил в ее смерти внука
Поведение отца Фриске в "Пусть говорят" назвали омерзительным
О чем Баталов просил перед смертью
Отец Фриске: Да, жена сняла деньги
Яхта российского миллиардера загородила статую Свободы
Умер Алексей Баталов
Гороскоп

У Шпицы проблемы в личной жизни

Екатерина Шпица. Фото: GLOBAL LOOK press, dni.ru
Молодая талантливая актриса Екатерина Шпица не сходит со страниц журналов после эффектного появления на открытии "Кинотавра". Ее смелый образ не обсудил только ленивый. Многие тут же заинтересовались личной жизнью девушки, но, как оказалось, Шпица не балует поклонников такими подробностями.
прочитано 1054 раза

Завесу тайны приоткрыла ясновидящая Кажетта Ахмеджанова. По ее словам, в ближайшие годы судьба Кати Шпицы будет складываться неоднозначно.

ПО ТЕМЕ

Шпица прошлась по красной дорожке без нижнего белья

Шпица и Лель оторвались на девичнике Валерии Гай Германики

Шпицу и Гайдуляна заметили на вечеринке в Москве

"Через два года актрису ожидает финансовый кризис, решение которого будет долгим и потребует больших затрат сил и нервов. В поисках дополнительных заработков актриса захочет попробовать себя в каком-то новом амплуа, проявить новые грани своего таланта, чтобы продвинуться вперед в карьере, – рассказала Dni.Ru ясновидящая. – Вижу, что большую удачу ей принесет участие в проектах музыкального направления: скорее всего, актриса сыграет в мюзикле. Стабильное финансовое положение к ней обязательно вернется".

По словам Ахмеджановой, у Екатерины есть проблемы в личной жизни. Все ее отношения были недолговечными.

"К сожалению, в ближайшие годы ситуация не изменится. Я вижу, что в скором времени у нее появится мужчина и завяжутся отношения, развитие которых будет стремительным. Возлюбленные довольно быстро решат жить вместе и проживут не один год, но затем по неясным причинам расстанутся. Тем не менее, Екатерина не должна отчаиваться, так как я определенно вижу у нее в судьбе спутника до конца жизни. Просто встретится он ей ближе к 40 годам. За это время она сможет достигнуть большого успеха и будет по-настоящему счастливой женщиной", – заключила ясновидящая. 

17 июня 2017, 10:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эротичные актрисы на красной дорожке "Кинотавра"

567

комментарии

Политика

Запад назвал прямую линию минутой славы Путина
Россия скорбит о друге Гельмуте Коле
Вена недовольна антироссийскими санкциями
Меркель внезапно перешла на сторону России

Шоу-бизнес

Ваенга отмочила номер дома у Вайкуле
Больная раком певица блеснула на красной дорожке
49-летнюю Ольгу Кабо в купальнике назвали богиней
Панин набросился на "буржуйку" Собчак

Проишествия

Пассажирский самолет с хлещущим из бака топливом попал на видео
Умер Гельмут Коль
Детали смертельной для героини "Пусть говорят" операции
Крокодил прокусил голову дрессировщику (видео)

Lifestyle

Алексей Баталов оставил предсмертное письмо
Лучшие фильмы о женщинах в космосе
У Ди Каприо отняли "Оскар"
Кинг сравнил Трампа с дементором
Шоу-бизнес

Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки

Семейная драма любимого актера
Культура

Алексей Баталов оставил предсмертное письмо

В нем актер обратился к супруге
Шоу-бизнес

49-летнюю Ольгу Кабо в купальнике назвали богиней

Россияне в восторге от потрясающей фигуры артистки
Шоу-бизнес

Ваенга отмочила номер дома у Вайкуле

Лайма даже не знала, что коллега на такое способна

Гороскоп

У Шпицы проблемы в личной жизни
Родовое проклятие Надежды Кадышевой
Максакова разлюбила Вороненкова перед трагедией
Дональду Трампу угрожает опасность

Фоторепортажи

Самые скандальные экстрасенсы
Кто играл Брежнева в кино
Тодоровский променял жену на короткостриженую блондинку
Веселые пляски актрис на курорте

Спорт

Украинскому футболисту устроили травлю за отдых в Крым
Боксер Ковалев устроил скандал перед боем с американцем
Тарасова поставила крест на Липницкой
Кокорина женили на родившей невесте

Регионы

Влюбленные утонули во время секса в машине
Мужчина бросил с балкона зажигалку в голову младенца
Школьница соблазнила 39-летнего одноклассника матери
Выдавшему справку о пьяном погибшем в ДТП ребенке грозит тюрьма
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru