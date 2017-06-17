У Шпицы проблемы в личной жизни

Молодая талантливая актриса Екатерина Шпица не сходит со страниц журналов после эффектного появления на открытии "Кинотавра". Ее смелый образ не обсудил только ленивый. Многие тут же заинтересовались личной жизнью девушки, но, как оказалось, Шпица не балует поклонников такими подробностями.

Завесу тайны приоткрыла ясновидящая Кажетта Ахмеджанова. По ее словам, в ближайшие годы судьба Кати Шпицы будет складываться неоднозначно.

"Через два года актрису ожидает финансовый кризис, решение которого будет долгим и потребует больших затрат сил и нервов. В поисках дополнительных заработков актриса захочет попробовать себя в каком-то новом амплуа, проявить новые грани своего таланта, чтобы продвинуться вперед в карьере, – рассказала Dni.Ru ясновидящая. – Вижу, что большую удачу ей принесет участие в проектах музыкального направления: скорее всего, актриса сыграет в мюзикле. Стабильное финансовое положение к ней обязательно вернется".

По словам Ахмеджановой, у Екатерины есть проблемы в личной жизни. Все ее отношения были недолговечными.

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) Июн 16 2017 в 5:14 PDT

"К сожалению, в ближайшие годы ситуация не изменится. Я вижу, что в скором времени у нее появится мужчина и завяжутся отношения, развитие которых будет стремительным. Возлюбленные довольно быстро решат жить вместе и проживут не один год, но затем по неясным причинам расстанутся. Тем не менее, Екатерина не должна отчаиваться, так как я определенно вижу у нее в судьбе спутника до конца жизни. Просто встретится он ей ближе к 40 годам. За это время она сможет достигнуть большого успеха и будет по-настоящему счастливой женщиной", – заключила ясновидящая.