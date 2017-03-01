Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости

Авария, в которую попал Николай Караченцов, не была случайной. Причиной бед актера является негативное энергетическое воздействие из прошлого.

"По этой же причине актер попал и в первую аварию, от последствий которой так и не оправился. Такого рода воздействие на судьбу Николая было оказано со стороны женщины на почве ревности. В молодости Караченцов пользовался большим успехом у дам, и не все были готовы спокойно принять расставание, а кто-то вовсе решился на проклятие или порчу. Такое сильное негативное воздействие до сих пор не дает покоя актеру", – рассказала ясновидящая Галина Янко.

Впрочем, благодаря жене у Караченцова все будет хорошо, уверена гадалка. "Людмила является для него настоящим ангелом-хранителем. Если бы не она, возможно, актер не перенес бы той страшной аварии. Ее молитвы и любовь не дают страшным событиям случиться в жизни Николая, именно поэтому в недавнем ДТП никто из их семьи сильно не пострадал. Пока она рядом, Николай будет идти на поправку. Однако с автомобилями стоит быть осторожнее и по возможности избегать долгих поездок", – добавила она.

Как писали Dni.Ru, авария произошла вечером 27 февраля на улице Пушкина в поселке Загорянский. Toyota, в которой находился Николай Караченцов, столкнулась на перекрестке с грузовой газелью. Артист получил травмы и был госпитализирован, а впоследствии переведен в НИИ имени Склифосовского.

Напомним, что 28 февраля 2005 года случилась катастрофа, навсегда изменившая жизнь Караченцова. Он не справился с управлением автомобилем при попытке резко затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, она ударилась о фонарный столб. Согласно официальной версии, актер был взволнован известием о смерти тещи. Сев за руль, он не пристегнулся и сильно превысил допустимую скорость.

Караченцов получил черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра. Он находился в тяжелейшем состоянии и впал в кому. Врачам пришлось потрудиться, чтобы спасти любимца публики. После этого начался процесс реабилитации, не завершившийся до сих пор.

