Проклятье Николая Караченцова

У Кондулайнен роман с актером моложе ее на 17 лет Рудковская и Тимати сплясали лезгинку Кадырову Ваенга оскандалилась из-за котов Дом-2 Голливудские звезды-однолюбы

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Четверг 2 марта
Лента новостей
16:17
Кривомордый пес из приюта влюбил в себя пользователей Сети
16:07
Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"
15:47
Мордобой с участием Кличко сорвал заседание
15:34
Российская молодежь переживает эпидемию одиночества
15:28
На востоке Москвы автомобиль рухнул с моста
15:03
Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой
14:58
Инспекторов обяжут иначе реагировать на взятки
14:55
Камбербэтч исполнил песню Бейонсе
14:53
Мединского попросили разобраться с задержками зарплаты
14:46
Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель
14:44
За рождение первенца хотят ввести новые выплаты
14:43
О проколах в протоколах
14:27
Ирада Зейналова спела в Донбассе о мире (видео)
14:16
В Москве прогремела первая весенняя гроза
14:13
Значение имени Юлия
14:10
Украина исчезнет с карты мира через два месяца
14:08
Как выбрать идеальное пальто
14:08
Москвичка в шоке от плохого секса с незнакомцем
14:05
"Гонщик" Кокорин объяснил выезд на встречку
14:02
"Смешарики" покорят Голливуд
13:55
Пенсионерки в Москве подрались до переломов
13:47
Путин написал письмо Горбачеву
13:30
Виды мошенничества на рынке недвижимости
13:28
На каких женщинах женятся современные мужчины
13:26
В чем уникальность каждой семьи
13:25
Россиян защитят от коммунальных поборов
13:12
Как правильно пить молоко
13:11
На месте обрушения тоннеля в Москве ищут выживших
12:35
Ранчо Майкла Джексона подешевело на $33 млн
12:31
Жестокое убийство ребенка в Пензе попало на видео
12:23
Бабушка показала зажигательный тверк на свое 100-летие (видео)
12:21
Шурыгина помогла Эрнсту
12:19
Меркель опоздала в Египет из-за ЧП с самолетом
12:09
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
12:04
Названы самые опасные заболевания кожи
12:01
Пелагея опять собралась рожать
11:59
Порошенко тайком названивает Путину
11:57
После гонок на Bentley Кокорин попался за рулем Rolls-Royce
11:55
Бастрыкин объяснил бегство Вороненкова в Киев
11:48
Повысить качество школьной еды помогут сами ученики
11:41
Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой
11:34
Убитого мужчину нашли в ящике для белья в коммуналке
11:27
Идеи подарков на 8 Марта
11:26
В Москве обрушился тоннель: есть погибшие
11:11
Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию
11:07
Уралец лишился Lexus из-за долгов бывшей жены
10:53
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
10:48
Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания
10:46
Минздрав создает "список боли"
10:40
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
10:32
На Макаревича обиделась школа после скандала с поборами на выпускной
10:29
Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках (видео)
10:28
"Газпром" пообещал поднять цены на газ для россиян
10:25
Чем опасно отсутствие зубов
10:18
Москвичка пропала в Британии с 42 миллионами
09:59
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:54
Российские звезды поддержали дочь Кадырова
09:50
Женщина родила близнецов через 6 дней после первенца
09:48
Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы
09:47
Москвич обвинил жену в заражении ВИЧ
09:24
Порошенко поплакался иностранным гостям
09:22
Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой
09:18
Чиновник проиграл бюджет села в онлайн-покер
09:15
Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков
09:10
Величайший волшебник мира покажет в Москве настоящую магию
08:43
Роковую квартиру Немцова продают за 80 миллионов
08:40
Кондулайнен скрывает роман с актером моложе ее на 17 лет
08:39
Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам
08:36
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами
08:21
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
08:00
На что живет Михаил Горбачев
07:59
Последствия жуткой аварии на юго-востоке Москвы попали на видео
00:40
Рудковская и Тимати сплясали лезгинку в гостях у Кадырова
00:01
Муж Ксении Собчак: Да, я тряпка
21:59
Российский биатлонист решил выступать за Корею
21:49
Любовный гороскоп на март 2017 года
21:27
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
21:21
Оксана Федорова рассказала о пластике
21:21
Назван кандидат на пост посла США в России
21:13
В Приднестровье признают российский триколор
21:02
Программу маткапитала хотят продлить на пять лет
20:55
Что известно о любовнике Игоря Чапурина
20:46
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
20:45
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
20:39
При пожаре в московском приюте погибли 13 собак
20:17
Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову (видео)
20:03
Максаковой придется бежать c Украины
20:01
Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"
19:57
Водитель сбил полицейского на севере Москвы
19:47
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом
19:45
Чиновники в России стали больше зарабатывать
19:30
Мединский в четвертый раз станет папой
19:23
Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
19:22
Первое видео с Караченцовым после аварии
19:04
Порошенко опозорился перед всей Европой
18:48
Питт возобновил отношения с Энистон
18:45
Какие автомобили облюбовали угонщики в Москве
18:31
Молдавия внезапно отзывает посла из России
18:20
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
18:04
Голливудские звезды-однолюбы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Фриске бьются за каждую копейку
Жена Караченцова выпила перед аварией
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Шоу-бизнес

Проклятье Николая Караченцова

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Николай Караченцов попал в автомобильную аварию спустя 12 лет после катастрофы, перевернувшей его жизнь. Говорят, легендарного актера настигло проклятье.

Продолжение: Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости

прочитано 8192 раза

Вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил обеспокоенную общественность, сообщив, что с Караченцовым "все нормально".

ПО ТЕМЕ

После аварии Караченцов ударил медсестру

Жену Караченцова назвали виновной в аварии

Жена Николая Караченцова о кровоизлиянии

 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

За рулем находилась супруга Николая, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра. Пока точно неизвестно, кто виновен в дорожном инциденте. Некоторые СМИ сообщают, что, предположительно, виновником автомобильной аварии является водитель "Газели". "По предварительным данным, водитель "Газели" не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции",– рассказали в правоохранительных органах.

При этом водитель "Газели" не признал свою вину. Он рассказал, что Toyota якобы шла на обгон и зацепила его машину. Водитель первым делом бросился на помощь пассажирам. Что интересно, известного актера Николая Караченцова среди них он не узнал.

По другой версии, именно Людмила Поргина виновата в автомобильной аварии, в которой пострадал ее супруг. "Предварительный анализ происшествия позволяет сделать вывод о нарушении правил дорожного движения водителем Toyota. В отношении нее составлен протокол, который передан в группу административной практики", – сообщили журналистам в полиции. Так или иначе, сотрудники автоинспекции опросили всех участников ДТП.

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova

Между тем состояние Николая Караченцова настолько не вызывает опасений, что он даже накинулся на медсестру, проводившую процедуры с ним. "Видимо, неприятно ему было что-то. Ударил ее кулаком в живот", – поведала репортерам прячущая улыбку работница больницы. Кстати, актера в скором времени из реанимации переведут в обычную палату. По словам медсестры, легендарный артист хорошо себя чувствует: в отличие от лежачих больных, находящихся в реанимации, Николай ходит и даже разговаривает с персоналом.

На счастливый конец надеется и сама Людмила Поргина. "Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Может быть, заберем его домой", – поведала журналистам Поргина.

Спектакль "Юнона И Авось". Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Yakovlev

Однако заинтересованная общественность с суеверным ужасом следит за событиями, которые сейчас происходят в жизни Караченцова. В Интернете активно обсуждают подробности аварии. В частности, пользователи Twitter провели параллель между нынешней катастрофой и той, что случилась в 2005 году 28 февраля, когда Николай не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Эта авария навсегда изменила жизнь любимого миллионами зрителей актера: он практически не разговаривает и давно не играет. Говорят чуть ли не о проклятии.

"вот же судьба :(", "Не дай Бог никому такой жены...", "От судьбы не уйдешь", "что-то не так в этой семье. Первый раз он к теще ехал, той плохо стало. Второй раз -жена за рулем. Жалко мужика", "показали по TV, по повреждениям, тетка тупо в''ехала в пацана", "видимо сильно торопилась куда то, + присутствие четырех человек в машине предполагает задушевную беседу, куда там смотреть по сторонам!" – высказали свое мнение пользователи социальной сети.

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Aremaev

Сама Поргина так прокомментировала пересуды о проклятье: "У меня всегда накануне этого дня плохое настроение, всегда трясет. Я боюсь этого дня. Но думала, раз поедем в кино, как-то развеюсь. Надя, медсестра, кстати, не хотела ехать, как будто что чувствовала. Да и меня трясло, как никогда. Трясло именно от мысли, что 12 лет – это цикл. И вот – опять авария и опять удар справа. Хорошо, что он был пристегнут".

Тогда, практически ровно 12 лет назад, Николай Караченцов не справился с управлением автомобилем при попытке резко затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, и она ударилась о фонарный столб. По официальной версии, он был взволнован новостью о смерти тещи. Сев за руль, актер не пристегнулся и сильно превысил допустимую скорость.

В результате аварии Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра. Он находился в тяжелейшем состоянии, впал в кому. Врачам пришлось потрудиться, чтобы спасти любимца публики. После этого начался долгий процесс реабилитации, который до сих пор не завершен.

Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Поргина возила супруга не только по разным врачам, но по многим странам мира, чтобы вернуть Караченцова к полноценной жизни. Так, они бывали в Китае, где наряду с обычной медициной пробовали лечить Николая и иглоукалываением, и в Болгарии. Регулярно артист восстанавливается на даче в Подмосковье.

Любопытно, что недавно радиоведущая Алла Довлатова на своей страничке в социальной сети Instagram, опираясь на слова Станислава Садальского, рассказала другую версию этой страшной аварии. Согласно сообщению Довлатовой, Караченцов якобы сел за руль в состоянии алкоголького опьянения. "Помню @stassadal мне рассказывал, как это все случилось! Ужасно! Караченцов пришел домой ( по-моему после спектакля ), был сильно выпивший, собирался лечь спать и вдруг, звонит жена ( у нее случилось горе – умерла мать ) и она требует, чтобы Николай приехал к ней на дачу. Она знала, что он, пьяным сядет за руль и не воспрепятствовала этому, а наоборот! Караченцову, конечно, повезло с любовью народной, но не всем везет с женами!" – написала Довлатова в своем аккаунте.

Только что наткнулась на художественный фильм "Белые росы". Потрясающий фильм! Видимо его сегодня показывали, в честь юбилея - 80-ти летия Михаила Кокшенова ( 16 сентября отмечали ). Поздравляю веселого и любимого артиста - Михаила Михайловича! Здоровья, счастья, народной любви и побольше интересной работы! Белые росы можно смотреть с любого места. Увидела Николая Караченцова и сердце сжалось! Какой же он был гениальный, прекрасный, любимый всей страной артист!!! Как горько и больно, что такая беда с ним произошла! Помню @stassadal мне рассказывал, как это все случилось! Ужасно! Караченцов пришел домой ( по-моему после спектакля ), был сильно выпивший, собирался лечь спать и вдруг, звонит жена ( у неё случилось горе - умерла мать ) и она требует, чтобы Николай приехал к ней на дачу. Она знала, что он, пьяным сядет за руль и не воспрепятствовала этому, а наоборот! Я вспоминаю один эпизод из Детства про друзей моих родителей. Мы отдыхали на Чёрном море, на турбазе в таком составе: я, мама, Папа, дядя Валера и его сын - Леша (мой друг). Вернувшись домой в Ленинград, дядя Валера узнает, что у его жены - тети Аллы, за время нашего отдыха умер отец. Она его похоронила, а дяде Валере и Лешке не хотела отпуск портить и отменять, поэтому ничего не сообщила. Караченцову, конечно, повезло с любовью народной, но не всем везёт с жёнами! Дорогие женщины! Мне кажется, это в нашей власти, женщины и жены должны быть более сердечными, мудрыми и человечными! #николайкараченцов #михаилкокшенов #женадруг #женавраг @stassadal

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

Поргина с возмущением отреагировала на запись ведущей. Актриса сообщила, что с Довлатовой незнакома – никогда не видела ее и не слышала. "Она сумасшедшая или больная", – заявила Поргина. Жена Караченцова подтвердила, что в день аварии умерла ее мама. И она действительно находилась тогда в больнице, но не звонила мужу. Более того, Поргина заявила, что Караченцов не был пьян, потому что вообще не употреблял алкоголь. "Полная глупость. Откуда она выдумала это? Чем она руководствовалась?" – возмутилась она.

Также актриса не поняла, каким образом подробности их жизни могли быть известны Садальскому, на которого ссылалась Довлатова. "Он не мой друг, он в моем доме никогда не был. Я не знаю, зачем им это надо", – отметила Людмила Поргина. 

Автор: Олег Райцин28 февраля 2017, 18:57

комментарии

Политика

Порошенко оборвал Путину телефон под присмотром Меркель
Украина исчезнет с карты мира через два месяца
Мордобой с участием Кличко сорвал заседание
Порошенко поплакался иностранным гостям

Шоу-бизнес

Бывший муж ответил на слезное письмо Кати Гордон
Певец Влад Топалов подал на развод
Сын Валерии вышел в свет с Аделиной Сотниковой
Кончаловский рассекретил роман с Андрейченко

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Камбербэтч исполнил песню Бейонсе
Как выбрать идеальное пальто
"Смешарики" покорят Голливуд
Шурыгина помогла Эрнсту
Шоу-бизнес

Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания

Легендарная певица потеряла всех близких
Экономика

На что живет Михаил Горбачев

Dni.Ru оценили финансовое состояние президента СССР

Шоу-бизнес

Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой

Популярный шоумен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи

Известный критик поддержал модельера Игоря Чапурина после скандала

Гороскоп

Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать c Украины
Гороскоп здоровья на март 2017 года

Фоторепортажи

Российские звезды поддержали дочь Кадырова
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская

Спорт

Российский биатлонист решил выступать за Корею
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Путин заночует в тайге
Мужчина убил дочь из-за конфликта с женой
Жестокое убийство ребенка в Пензе попало на видео
Параолимпиец спустился по трапу самолета на руках (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru