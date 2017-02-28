Проклятье Николая Караченцова

Николай Караченцов попал в автомобильную аварию спустя 12 лет после катастрофы, перевернувшей его жизнь. Говорят, легендарного актера настигло проклятье.

Вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил обеспокоенную общественность, сообщив, что с Караченцовым "все нормально".

За рулем находилась супруга Николая, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра. Пока точно неизвестно, кто виновен в дорожном инциденте. Некоторые СМИ сообщают, что, предположительно, виновником автомобильной аварии является водитель "Газели". "По предварительным данным, водитель "Газели" не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции",– рассказали в правоохранительных органах.

При этом водитель "Газели" не признал свою вину. Он рассказал, что Toyota якобы шла на обгон и зацепила его машину. Водитель первым делом бросился на помощь пассажирам. Что интересно, известного актера Николая Караченцова среди них он не узнал.

По другой версии, именно Людмила Поргина виновата в автомобильной аварии, в которой пострадал ее супруг. "Предварительный анализ происшествия позволяет сделать вывод о нарушении правил дорожного движения водителем Toyota. В отношении нее составлен протокол, который передан в группу административной практики", – сообщили журналистам в полиции. Так или иначе, сотрудники автоинспекции опросили всех участников ДТП.

Между тем состояние Николая Караченцова настолько не вызывает опасений, что он даже накинулся на медсестру, проводившую процедуры с ним. "Видимо, неприятно ему было что-то. Ударил ее кулаком в живот", – поведала репортерам прячущая улыбку работница больницы. Кстати, актера в скором времени из реанимации переведут в обычную палату. По словам медсестры, легендарный артист хорошо себя чувствует: в отличие от лежачих больных, находящихся в реанимации, Николай ходит и даже разговаривает с персоналом.

На счастливый конец надеется и сама Людмила Поргина. "Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Может быть, заберем его домой", – поведала журналистам Поргина.

Однако заинтересованная общественность с суеверным ужасом следит за событиями, которые сейчас происходят в жизни Караченцова. В Интернете активно обсуждают подробности аварии. В частности, пользователи Twitter провели параллель между нынешней катастрофой и той, что случилась в 2005 году 28 февраля, когда Николай не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Эта авария навсегда изменила жизнь любимого миллионами зрителей актера: он практически не разговаривает и давно не играет. Говорят чуть ли не о проклятии.

"вот же судьба :(", "Не дай Бог никому такой жены...", "От судьбы не уйдешь", "что-то не так в этой семье. Первый раз он к теще ехал, той плохо стало. Второй раз -жена за рулем. Жалко мужика", "показали по TV, по повреждениям, тетка тупо в''ехала в пацана", "видимо сильно торопилась куда то, + присутствие четырех человек в машине предполагает задушевную беседу, куда там смотреть по сторонам!" – высказали свое мнение пользователи социальной сети.

Сама Поргина так прокомментировала пересуды о проклятье: "У меня всегда накануне этого дня плохое настроение, всегда трясет. Я боюсь этого дня. Но думала, раз поедем в кино, как-то развеюсь. Надя, медсестра, кстати, не хотела ехать, как будто что чувствовала. Да и меня трясло, как никогда. Трясло именно от мысли, что 12 лет – это цикл. И вот – опять авария и опять удар справа. Хорошо, что он был пристегнут".

Тогда, практически ровно 12 лет назад, Николай Караченцов не справился с управлением автомобилем при попытке резко затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, и она ударилась о фонарный столб. По официальной версии, он был взволнован новостью о смерти тещи. Сев за руль, актер не пристегнулся и сильно превысил допустимую скорость.

В результате аварии Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра. Он находился в тяжелейшем состоянии, впал в кому. Врачам пришлось потрудиться, чтобы спасти любимца публики. После этого начался долгий процесс реабилитации, который до сих пор не завершен.

Поргина возила супруга не только по разным врачам, но по многим странам мира, чтобы вернуть Караченцова к полноценной жизни. Так, они бывали в Китае, где наряду с обычной медициной пробовали лечить Николая и иглоукалываением, и в Болгарии. Регулярно артист восстанавливается на даче в Подмосковье.

Любопытно, что недавно радиоведущая Алла Довлатова на своей страничке в социальной сети Instagram, опираясь на слова Станислава Садальского, рассказала другую версию этой страшной аварии. Согласно сообщению Довлатовой, Караченцов якобы сел за руль в состоянии алкоголького опьянения. "Помню @stassadal мне рассказывал, как это все случилось! Ужасно! Караченцов пришел домой ( по-моему после спектакля ), был сильно выпивший, собирался лечь спать и вдруг, звонит жена ( у нее случилось горе – умерла мать ) и она требует, чтобы Николай приехал к ней на дачу. Она знала, что он, пьяным сядет за руль и не воспрепятствовала этому, а наоборот! Караченцову, конечно, повезло с любовью народной, но не всем везет с женами!" – написала Довлатова в своем аккаунте.

Поргина с возмущением отреагировала на запись ведущей. Актриса сообщила, что с Довлатовой незнакома – никогда не видела ее и не слышала. "Она сумасшедшая или больная", – заявила Поргина. Жена Караченцова подтвердила, что в день аварии умерла ее мама. И она действительно находилась тогда в больнице, но не звонила мужу. Более того, Поргина заявила, что Караченцов не был пьян, потому что вообще не употреблял алкоголь. "Полная глупость. Откуда она выдумала это? Чем она руководствовалась?" – возмутилась она.

Также актриса не поняла, каким образом подробности их жизни могли быть известны Садальскому, на которого ссылалась Довлатова. "Он не мой друг, он в моем доме никогда не был. Я не знаю, зачем им это надо", – отметила Людмила Поргина.

