Жену Караченцова назвали виновной в аварии

Жену Николая Караченцова назвали виновной в аварии. Согласно предварительной информации, Людмила Поргина нарушила правила дорожного движения.

О том, что, по предварительной информации, именно Людмила Поргина виновата в автомобильно аварии, в которой пострадал ее супруг, актер Николай Караченцов, стало известно журналистам из осведомленного источника. "Предварительный анализ происшествия позволяет сделать вывод о нарушении правил дорожного движения водителем "Тойоты". В отношении нее составлен протокол, который передан в группу административной практики", – цитирует собеседника "Интерфакс".

Между тем в Интернете активно обсуждают подробности происшествия. В частности, пользователи Twitter провели параллель между нынешней аварией и той, что случилась в 2005 году 28 февраля, когда Николай не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Эта авария навсегда изменила жизнь любимого миллионами зрителей актера: он практически не разговаривает и давно не играет.

"вот же судьба :(", "Не дай Бог никому такой жены...", "От судьбы не уйдешь", "что-то не так в этой семье. Первый раз он к теще ехал,той плохо стало. Второй раз -жена за рулем. Жалко мужика", "показали по TV, по повреждениям, тетка тупо в''ехала в пацана", "видимо сильно торопилась куда то, + присутствие четырех человек в машине предполагает задушевную беседу, куда там смотреть по сторонам!" – высказали свое мнение пользователи социальной сети.

Ранее Людмила Поргина рассказала о состоянии супруга. "Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой", – поведала журналистам Поргина.

Напомним, автомобильная авария случилась вечером 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Николай Караченцов, с грузовой "Газелью". Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу.