Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии
Артист находился на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Highlander. При столкновении с газелью иномарка перевернулась и встала на колеса. Николай Караченцов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу, передает Life.ru. Также помощь понадобилась родственнице актера Людмиле Ивлевой и его медсестре.
Информацию подтвердила жена артиста Людмила Поргина. "Все в порядке, все живы. Николай Петрович госпитализирован", – сообщила она.
Полиция установила предварительную причину аварии. Машина, где находился Караченцов, ехала по улице Пушкина в коттеджном поселке, газель двигалась впереди в том же направлении и стала притормаживать перед поворотом.
#Караченцов попал в серьезную аварию в Подмосковье https://t.co/x3RKbZL3Va pic.twitter.com/kjDmx74Wj6— ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) 27 февраля 2017 г.
Toyota пошла на обгон, а водитель газели начал поворачивать налево. В результате столкновения транспортных средств японский внедорожник, принадлежащий Поргиной, перевернулся.
Бедный Караченцов! Опять серьезная авария и новая госпитализация! Какой-то злой рок преследует Николая.���� pic.twitter.com/GJUVNX1ufr— ★Нефритовый���� (@zapvv) 27 февраля 2017 г.
Отметим, что это ДТП перекликается с аварией, в которую Караченцов попал 28 февраля 2005 года. Иначе как мистическим такое совпадение назвать нельзя.
В ту роковую ночь актер не справился с управлением автомобилем при попытке резко затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, она ударилась о фонарный столб. Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра.
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