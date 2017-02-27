Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии

Актер Николай Караченцов экстренно госпитализирован. В больнице он оказался после аварии, случившейся 27 февраля в Щелковском районе Московской области.

Артист находился на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Highlander. При столкновении с газелью иномарка перевернулась и встала на колеса. Николай Караченцов получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу, передает Life.ru. Также помощь понадобилась родственнице актера Людмиле Ивлевой и его медсестре.

Информацию подтвердила жена артиста Людмила Поргина. "Все в порядке, все живы. Николай Петрович госпитализирован", – сообщила она.

Полиция установила предварительную причину аварии. Машина, где находился Караченцов, ехала по улице Пушкина в коттеджном поселке, газель двигалась впереди в том же направлении и стала притормаживать перед поворотом.

Toyota пошла на обгон, а водитель газели начал поворачивать налево. В результате столкновения транспортных средств японский внедорожник, принадлежащий Поргиной, перевернулся.

Бедный Караченцов! Опять серьезная авария и новая госпитализация! Какой-то злой рок преследует Николая.���� pic.twitter.com/GJUVNX1ufr — ★Нефритовый���� (@zapvv) 27 февраля 2017 г.

Отметим, что это ДТП перекликается с аварией, в которую Караченцов попал 28 февраля 2005 года. Иначе как мистическим такое совпадение назвать нельзя.

В ту роковую ночь актер не справился с управлением автомобилем при попытке резко затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, она ударилась о фонарный столб. Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра.