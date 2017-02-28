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Что спасло Караченцова от смерти

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
Известная актриса Людмила Поргина в подробностях рассказала об аварии, в которую они попали с Николаем Караченцовым 27 февраля. Женщина признала, что она была за рулем, и сообщила, что спасло ее супруга от смерти.

Продолжение: Неработающий Караченцов 12 лет получает зарплату
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Людмила считает, что в сложившейся ситуации есть что-то мистическое. Ровно 12 лет назад, в ночь на 28 февраля, ее муж серьезно пострадал в автоаварии и остался инвалидом. В тот момент артист спешил с дачи в Москву, взволнованный вестью о смерти тещи Надежды Степановны Поргиной, не пристегнувшись ремнем безопасности и превышая допустимую скорость.

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

В результате актер попал в ДТП и получил серьезную черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где ему той же ночью была сделана трепанация черепа и операция на головном мозге. Как только позволило состояние пострадавшего, его перевезли в Институт Склифосовского. Караченцов пролежал 26 дней в коме.

Спустя 12 лет после той страшной ночи, 27 февраля 2017 года, Николай снова попал в автоаварию. Его машина столкнулась с "Газелью" в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Удар был такой силы, что автомобиль, в котором в тот момент артист находился вместе со своей женой, перевернулся. За рулем была Людмила Поргина, которая восстановила ход событий. Артист сидел на переднем сиденье рядом с ней.

"Он был пристегнут, и это его спасло. Удар был точно такой же, как 12 лет назад – в эту же самую дверь. В общем: удар, я только увидела как летят стекла и чувствую, что теряю рулевое управление. Машина перевернулась. Это чудо, что на встречной полосе не было машин, иначе – все, лобовое столкновение и…" – не без содрогания говорит жена актера.

Из разбитой машины их доставали за ноги. "Я говорила: "Мужики, вытаскивайте меня, а то вся спина порезана". Когда Колю посадили на снег и накрыли пледом, видно было, что он испугался. Но ни слова не говорил. У меня брюки все рваные были, ремни безопасности тоже. Но самое ужасное я увидела, что все они в кровище. Господи, – подумала, – откуда столько? Но потом поняла, что это не кровь, а бутылки с красным вином, которые вдребезги разбились. Ведь мы на следующий день должны были идти в ресторан, я все и купила: вино, водку. Это день памяти моей мамочки, которая умерла 12 лет назад. Для меня это очень тяжелый день", – отметила Поргина.

По словам Людмилы, после МРТ выяснилось, что у Караченцова нет сотрясения мозга. "Коля меньше всех пострадал – у него только синяк под правым глазом. Вообще он очень хорошо держится, очень мужественный человек", – похвалила мужа актриса. С ними в машине на заднем сиденье были медсестра Надежда и приятельница Людмилы Эльза. 

"Надя лбом ударилась – у нее отеки на лице и на лбу рана была, уже зашили. Когда мы перевернулись, я увидела, что Коля отлетел на заднее сиденье, а Надя ему руками лицо закрывала, боялась, что стекло порежет все лицо. Мою подругу Эльзу (она приехала к нам погостить на масленицу, бывшая солистка ансамбля Моисеева, ей 83 года) оставили в больнице в Щелково. Тоже рана на лице и сотрясение мозга. У меня на спине немного ран, в основном руки порезаны все", – приводит слова Поргиной сайт "Московский Комсомолец".

Перед аварией Людмилу мучили дурные предчувствия. "У меня всегда накануне этого дня плохое настроение, всегда трясет. Я боюсь этого дня. Но думала, раз поедем в кино, как-то развеюсь. Надя, медсестра, кстати, не хотела ехать, как будто что чувствовала. Да и меня трясло, как никогда. Трясло именно от мысли, что 12 лет – это цикл. И вот – опять авария и опять удар справа. Хорошо, что он был пристегнут", – резюмировала жена Караченцова.

К слову, мистика была и в фильме, который собирались смотреть супруги. "Спросила: "Что у вас идет? Ближайший сеанс?" Мне сказали: вот в 19.00 – "Вампиры", наш фильм. А на афише было написано: "Любовь побеждает смерть", – вспомнила важную деталь Поргина. – Я не придала этому значения, а теперь – вот как я к этому теперь должна относиться?"

Автор: Елена Алешина28 февраля 2017, 16:35
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