Три семейных кризиса Королевой и Глушко

В браке Наташи Королевой и Сергея Глушко (творческий псевдоним – Тарзан) все совсем не гладко, считает Кажетта Ахмеджанова. Гадалка обнародовала три кризисных периода в их отношениях.

"Я могу с уверенностью сказать, что Наташа Королева и Тарзан будут вместе еще очень долго и вряд ли когда-либо расстанутся. Они очень крепко связаны друг с другом, в их отношениях есть доверие и взаимопонимание, а это самое главное. Однако, даже в самых гармоничных отношениях бывают неблагоприятные периоды и наша звездная пара – не исключение", – рассказала Dni.Ru Кажетта Ахметжанова.

В последнее время в их паре был период напряжения и споров, но они уже возвращаются в нормальное русло. "В их совместной судьбе я вижу три напряженных и переломных этапа, первый Наташа и Сергей уже почти преодолели, второй наступит на 14 году брака, а третий – на 16. Все последующие сложности супруги так же оставят в прошлом, сохранив любовь и теплоту в отношениях. В ближайшем будущем их ждет очень счастливый период и связан он будет с тем, что семья переедет в новый большой дом. Возможно, его строительство уже идет", – отметила гадалка.

По ее словам, через полтора-два года Наташа начнет сильно переживать из-за своего творчества. "Артистке будет не хватать былой славы и внимания, она начнет искать что-то новое, чтобы вернуть популярность и получать радость от занятия любимым делом. Это у нее получится, но не сразу, так как я вижу, что через три года Наташу ждет новая вспышка популярности. Могу сказать, что Наташа – очень счастливая женщина, в ее жизни есть все: любящий муж, прекрасный сын, настоящие друзья и любимое дело. Гарантирую, что с годами она будет становиться только счастливей, как и ее близкие", - добавила она.