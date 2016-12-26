Тарзан: Маме Наташи было тяжело на меня смотреть

Муж Наташи Королевой, стриптизер Тарзан рассказал о том, как непросто ему далась встреча с будущей тещей. По признанию танцовщика, ему непросто далось сравнение с бывшим мужем артистки, композитором, поэтом и певцом Игорем Николаевым.

Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко) признался, что побаивался встречи с матерью своей избранницы Людмилой Порывай. Стриптизер объяснил, что он знал о неумолимом сравнении с предыдущим мужем Наташи Королевой Игорем Николаевым и предполагал, что может не выдержать конкуренции в глазах потенциальной тещи.

"Первых встреч я очень побаивался. И побаивался не зря, потому что вся предыстория говорила о том, что маме после предыдущего зятя будет сложно на меня смотреть. Так и было. Я расстроился после первой встречи, но Наташа мне сразу сказала: "Тебе же со мной жить!" – рассказал Сергей Глушко в передаче "Ты не поверишь!"

Отметим, что недавно мужья Королевой, бывший и нынешний, недавно встретились на одной сцене. Наташа выступила с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, приуроченным к юбилею творческой деятельности.

Вместе с артисткой выступил ее экс-супруг Игорь Николаев. Наташа и Игорь исполнили свой нетленный хит "Дельфин и русалка". Отметим, что совместное за более чем десять лет выступление получило резонанс среди поклонников Королевой и Николаева.

Сложно представить, с какими эмоциями тогда вышел на сцену Игорь. О том, что ему было нелегко, можно судить по этой публикации певца, разместившего на своей личной страничке в социальной сети изображение Королевой, оставившей благодарственную запись в адрес бывшего мужа: "...вместо послесловия. Уважаемые поклонники@natellanatella ! Может быть, этот лаконичный и, надеюсь, искренний коммент вашей любимой певицы вас успокоит, вы перестанете искать в темной комнате черную кошку, которой там нет, и дружно покинете мою страницу?"

