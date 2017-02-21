Юлия Савичева родила сына

Последние несколько дней СМИ заполонила противоречивая информация относительно исчезновения Юлии Савичевой со сцены, с экранов и даже из социальных сетей. Множество различных слухов не подтверждались и не опровергались ни самой Юлией, ни ее окружением. Что же на самом деле происходит в жизни певицы?

"Александр, муж Юлии, является очень ревнивым человеком, но очень любит ее и хочет проводит с ней вместе все свое время. В связи с этим в Россию он свою супругу отпускать одну не хочет, а приехать вместе с ней не может из-за работы. По этой причине Юлия окончательно эмигрировала в Португалию и возвращаться пока не собирается", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Что касается информации о беременности Савичевой, то гадалка считает ее совершенно правдивой. "Я вижу, что Юлия действительно была беременна и недавно родила мальчика в Португалии. Этим и объясняется столь долгое отсутствие каких-либо новостей от нее. Сейчас Юлия абсолютно счастлива после рождения сына", – говорит Кажетта.

"Также я уверена, что в скором времени Юлия снова забеременеет. Семейная жизнь в течение этого времени, новая беременность и роды пройдут в комфорте и гармонии. Только спустя некоторое время после рождения второго ребенка Юлия вернется в Россию. На родине она вернется к своей музыкальной карьере и сразу даст о себе знать в российском шоу-бизнесе", – уверена гадалка.