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Юлия Савичева родила сына

Юлия Савичева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Последние несколько дней СМИ заполонила противоречивая информация относительно исчезновения Юлии Савичевой со сцены, с экранов и даже из социальных сетей. Множество различных слухов не подтверждались и не опровергались ни самой Юлией, ни ее окружением. Что же на самом деле происходит в жизни певицы?
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"Александр, муж Юлии, является очень ревнивым человеком, но очень любит ее и хочет проводит с ней вместе все свое время. В связи с этим в Россию он свою супругу отпускать одну не хочет, а приехать вместе с ней не может из-за работы. По этой причине Юлия окончательно эмигрировала в Португалию и возвращаться пока не собирается", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова

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Что касается информации о беременности Савичевой, то гадалка считает ее совершенно правдивой. "Я вижу, что Юлия действительно была беременна и недавно родила мальчика в Португалии. Этим и объясняется столь долгое отсутствие каких-либо новостей от нее. Сейчас Юлия абсолютно счастлива после рождения сына", – говорит Кажетта.

"Также я уверена, что в скором времени Юлия снова забеременеет. Семейная жизнь в течение этого времени, новая беременность и роды пройдут в комфорте и гармонии. Только спустя некоторое время после рождения второго ребенка Юлия вернется в Россию. На родине она вернется к своей музыкальной карьере и сразу даст о себе знать в российском шоу-бизнесе", – уверена гадалка.

21 февраля 2017, 20:23
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