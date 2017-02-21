Фадеев рассказал о родах Савичевой

Уже несколько дней светские хроникеры сообщают, что Юлия Савичева родила первенца и тщательно скрывает этот факт. Репортеры даже добрались до бабушки артистки, которая не стала опровергать эти слухи. Максиму Фадееву пришлось вмешаться.

Уже где-то год раз в месяц в разных СМИ появляются сообщения о том, что 30-летняя Савичева родила в Португалии. Прошлой весной папарацци узрели под просторным нарядом Юлии округлившийся животик. И с тех пор регулярно журналисты в своих статьях делают артистку мамой.

На днях высказалась даже бабушка скрытной исполнительницы. Она многозначительно заметила, что просто так надолго люди не уезжают за рубеж. Мол, обстоятельства вынудили Савичеву и ее мужа Александра Аршинова скрыться от любопытных глаз. Однако родственница Юлии и слова не проронила о предполагаемых родах артистки.

Журналисты призвали к ответу продюсера певицы Макса Фадеева, который покровительствует девушке еще со времен ее участия в "Фабрике звезд". Он объяснил, куда пропала исполнительница и почему она упорно не показывает в Instagram свою фигуру, демонстрируя исключительно лицо. Продюсер заверил, что родов не было, а новости об этом не соответствуют действительности.

Какая у вас погода? Я обещаю, скоро привезу вам тепло. Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Ноя 18 2016 в 10:29 PST

"Все чушь, – заверил репортеров Фадеев. – Это делают пару странных людей, они все время писали вранье, звонили моей маме, представлялись другими людьми, а потом писали абсолютное вранье. Эта информация не имеет никакого отношения к реальности. Юлька 12 лет пахала без отдыха, у нее были две недели в год отпуска. Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть и побыть с семьей и написать альбом. Я спокойно ее отпустил, они работают и кайфуют, купаются в океане, радуются жизни. Вернется она, тогда когда она захочет. Она мне как дочка, она выросла на моих руках".

Господа журналисты не нужно паники! Юля по прежнему является артистом ПЦМФ. Сейчас она посвятила себя написанию нового альбома и семье! Скоро вы все услышите и увидите! Видео 2002 года! Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 18 2017 в 8:05 PST

По словам Максима, его подопечная не стала бы молчать, если бы у нее появился малыш. "Если бы Юля реально родила, мы бы с радостью об этом сказали. Зачем нам это скрывать, какой смысл? Порадовались бы все вместе и все", – уверен Фадеев.

Продюсер пообещал, что скоро Юлия вновь будет блистать на эстраде. "Она вернется и поедет на гастроли, ее будут ждать и обожать. Она пишет альбом, у нее очень талантливый муж-музыкант. Я представляю как они сидят в доме, пишут, это же творчество. По молодости мы со своей женой тоже закрывались, придумывали, сочиняли, и никто не нужен при этом", – с пониманием отнесся к желанию Юлии пожить в изгнании Максим.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Ноя 8 2016 в 7:24 PST

Фадеев держит руку на пульсе Савичевой. "Не каждый день, но раза два в неделю точно мы созваниваемся. Я в курсе всего, что происходит, она присылает демонстрационнки свои, показывает музыку. Аршинов очень талантливый парень, я делаю очень большие ставки на него, он хороший композитор, молодой. Они где-то через полгода хотят представить свой новый альбом", – цитирует продюсера сайт Life.ru.