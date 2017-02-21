Фадеев рассказал о родах Савичевой
Уже где-то год раз в месяц в разных СМИ появляются сообщения о том, что 30-летняя Савичева родила в Португалии. Прошлой весной папарацци узрели под просторным нарядом Юлии округлившийся животик. И с тех пор регулярно журналисты в своих статьях делают артистку мамой.
На днях высказалась даже бабушка скрытной исполнительницы. Она многозначительно заметила, что просто так надолго люди не уезжают за рубеж. Мол, обстоятельства вынудили Савичеву и ее мужа Александра Аршинова скрыться от любопытных глаз. Однако родственница Юлии и слова не проронила о предполагаемых родах артистки.
Журналисты призвали к ответу продюсера певицы Макса Фадеева, который покровительствует девушке еще со времен ее участия в "Фабрике звезд". Он объяснил, куда пропала исполнительница и почему она упорно не показывает в Instagram свою фигуру, демонстрируя исключительно лицо. Продюсер заверил, что родов не было, а новости об этом не соответствуют действительности.
"Все чушь, – заверил репортеров Фадеев. – Это делают пару странных людей, они все время писали вранье, звонили моей маме, представлялись другими людьми, а потом писали абсолютное вранье. Эта информация не имеет никакого отношения к реальности. Юлька 12 лет пахала без отдыха, у нее были две недели в год отпуска. Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть и побыть с семьей и написать альбом. Я спокойно ее отпустил, они работают и кайфуют, купаются в океане, радуются жизни. Вернется она, тогда когда она захочет. Она мне как дочка, она выросла на моих руках".
По словам Максима, его подопечная не стала бы молчать, если бы у нее появился малыш. "Если бы Юля реально родила, мы бы с радостью об этом сказали. Зачем нам это скрывать, какой смысл? Порадовались бы все вместе и все", – уверен Фадеев.
Продюсер пообещал, что скоро Юлия вновь будет блистать на эстраде. "Она вернется и поедет на гастроли, ее будут ждать и обожать. Она пишет альбом, у нее очень талантливый муж-музыкант. Я представляю как они сидят в доме, пишут, это же творчество. По молодости мы со своей женой тоже закрывались, придумывали, сочиняли, и никто не нужен при этом", – с пониманием отнесся к желанию Юлии пожить в изгнании Максим.
Фадеев держит руку на пульсе Савичевой. "Не каждый день, но раза два в неделю точно мы созваниваемся. Я в курсе всего, что происходит, она присылает демонстрационнки свои, показывает музыку. Аршинов очень талантливый парень, я делаю очень большие ставки на него, он хороший композитор, молодой. Они где-то через полгода хотят представить свой новый альбом", – цитирует продюсера сайт Life.ru.
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