Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок

Ольге Кабо следует следить за тем, чтобы ее сын не был свидетелем ее шумных семейных разборок, уверена ясновидящая Галина Янко. Однако гадалка считает, что проблемы в личной жизни популярной актрисы преходящи, и ее ждет безоблачное счастье.

"Будущее Ольги Кабо видится мне счастливым и безоблачным. На данный момент у нее есть все, о чем мечтает каждая женщина: успешная карьера, любящий муж и здоровые дети. В дальнейшем у Ольги все будет развиваться именно так, как она сама этого захочет, в этом ей можно только позавидовать", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

Гадалка уверена, что в семье у актрисы всегда будут царить гармония и взаимопонимание. Тем не менее с мужем у Ольги будут периодически возникать непродолжительные конфликты на тему воспитания сына, но они никогда не будут затяжными. "Ей лучше следить за тем, чтобы маленький Виктор никогда не становился свидетелем сцен шумных разборок родителей. В остальном Ольга Кабо и Николай Разгуляев будут жить в любви и согласии. Дочь Ольги Татьяна будет радовать маму своими успехами и однозначно пойдет по ее стопам, всецело отдавая себя творчеству", – советует Янко.

В карьере Ольга не сдаст своих позиций. Однако ролей в театре и кино со временем будет становится все меньше, а через несколько лет Ольга и вовсе перестанет играть. Вместо этого она решит реализоваться сразу в нескольких других направлениях. "Я предполагаю, что из Ольги получится успешная телеведущая и режиссер. Вместе с тем благотворительная деятельность Ольги раскинется все шире, это обязательно принесет ей моральное удовлетворение", – уверена ясновидящая.