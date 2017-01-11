Ольгу Кабо осудили за жестокость

Когда маленькая дочь парила под куполом огромного павильона, Ольга Кабо сама следила за ее действиями и руководила процессом. После этого популярную актрису обвинили в жестокости.

Многие знакомые Ольги Кабо были уверены, что ее дочь Татьяна пойдет по стопам матери. Однако пока этого не произошло. "Да я и не мечтаю о продолжении актерской династии..." – отметила Ольга.

Тем не менее, когда-то Татьяна снялась в главной роли в картине Леонида Нечаева "Дюймовочка". Правда, самим съемочным процессом дочь Кабо совершенно не увлеклась. Более того, она сильно уставала, потому что съемки длились на протяжении многих часов, к тому же Таня училась в первом классе балетной школы. "В общем, ребенок недосыпал, да еще и недоедал, ведь жизнь балерины, даже начинающей, состоит из диет и ограничений..." – сообщила Кабо.

Однажды Ольга и Татьяна пришли в павильон и увидели девочку, одетую в платье Дюймовочки. "Моя дочь ринулась на амбразуру: "Ты кто такая? Почему надела мое платье?" – "Я – Дюймовочка..." Оказывается, группа готовилась к съемке сцены, в которой героиня должна была летать на лонжах под куполом огромного павильона. Это приравнивалось к исполнению трюка. В качестве дублера Тани и пригласили девочку-акробатку... Но Таня нашла аргумент: "А ты знаешь, что у меня мама – каскадер, а я ее дочь!" – поведала историю актриса.

В итоге, Татьяна отвоевала свое право на участие в трюках. Более того, пока девочка смело выполняла свою работу под куполом огромного павильона, Кабо руководила процессом с земли. "Таня, спинку держи! Ножку тяни!" – командовала актриса.

Фото опубликовано Ольга Кабо (@kabo_olga) Дек 9 2016 в 9:26 PST

После того как сцена была снята, к Ольге подошла мама ребенка, который также участвовал в съемках, и укоризненно обратилась к актрисе. "Какая вы жестокая, Ольга Кабо…" – цитируют женщину "7 Дней".