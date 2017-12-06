Чем маги и ведьмы ответят простым смертным

На днях стало известно, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с инициативой приравнять "магические" услуги к мошенничеству. Удивительно, что инициативу поддержал ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Марат Башаров. Что произойдет, если такой закон примут в нашей стране, Dni.Ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

"Тех, кто считает такую запретительную меру действенной в борьбе со злом, я спешу разочаровать – ничего глобального не произойдет. Люди всегда верили в потустороннее. Безусловно, среди нас есть те, кто обладает экстраординарными способностями. Такие специалисты могут сделать много полезного для тех, кто запутался в жизни. Но существует и другая сторона медали", – высказала свое мнение для Dni.Ru Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее мнению, "засоренность" в изотерическом мире - 90%. К действительно одаренным пристраиваются люди, не обладающие никакими способностями.

"Мошенничества невероятно много. И устранять аферистов действительно необходимо. Однако есть один нюанс: запретить гадания и ясновидение практически невозможно. Надо учитывать менталитет нашего народа. Когда ему что-то запрещают, значит это обязательно нужно сделать. Если такой закон будет принят, то специалисты высшей категории все равно продолжат свои приемы, но стоимость услуг возрастет в разы. В случае принятия предложенный закон навредит только потребителям этого "продукта", а никак не тем, кто практикует "магию", – считает она.

Напомним, ранее ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Марат Башаров поддержал инициативу депутата Сергея Вострецова приравнять колдунов и магов к мошенникам и вымогателям. "Наконец-то! От меня уже не одно заявление лежит в УВД", – заметил он.

Однако ведущий сомневается, что законодательные изменения смогут полностью переломить ситуацию. "Менять нужно не это, а людей. А наших людей не исправишь. После такого законопроекта экстрасенсы, наверное, уйдут в подполье. Проституцию уже сколько запрещают, однако она существует и процветает", – заметил Башаров.