Звезда "Битвы экстрасенсов" огласила предвыборную программу

Актер Сергей Пахомов, более известный под своим сценическим псевдонимом Пахом, рассказал о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году. У шоумена уже готова необычная программа действий на случай победы.

Многие тонкие ценители отечественного кинематографа знают Сергея Пахомова по ролям в авторских фильмах. В частности, многие крылатые выражения и особенности поведения на сцене и перед камерами он почерпнул из роли в культовом фильме режиссера Светланы Басковой "Зеленый слоник".

Впрочем, по-настоящему всенародную славу артисту принесло участие в шоу "Битва экстрасенсов". Благодаря яркой харизме он быстро стал настоящей звездой программы. Теперь же, по всей видимости, намерен побороться за кресло президента.

Видео с "предвыборной речью" Сергея Пахомова опубликовал портал Super.ru. На записи актер оглашает свою программу действий на случай победы в выборах.

"Когда я стану президентом, благодаря вам, дорогие мои избиратели, конечно я установлю мировую справедливость", – пообещал он. "Будет организован город справедливых и несправедливых. Между этими городами будет курсировать маршрутное такси", – огласил актер свой рецепт построения идеального общества.

Кроме того, свой город появится у "шарлатанов" и "экстрасенсорных авантюристов". "Люди, которые будут плохо вести себя в экстрасенсорном поле будут сосланы в город жуликов и город, как говорится, шарлатанов", – пригрозил Сергей Пахомов.

Отметим, о своем желании принять участие в президентских выборах в России в 2018 году уже заявили такие одиозные фигуры, как порнозвезда Елена Беркова, журналистка Екатерина Гордон и ведущая Ксения Собчак. Смогут ли они набрать необходимое количество подписей, чтобы действительно внести свое имя в список кандидатов, пока неизвестно.